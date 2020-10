Vereador de BH, Ronaldo Batista pagou R$ 40 mil pelo homicídio do rival, diz polícia

(PSC), preso nessa quinta-feira (15) suspeito de mandar(MDB), teria pagopelo crime. A conclusão é da Polícia Civil de Minas Gerais, que deu detalhes sobre o caso na manhã desta sexta-feira (16). Moura foi morto com 12 tiros na cabeça e no pescoço em 23 de julho deste ano no bairro Jardinópolis, nas redondezas da estação de metrô Vila Oeste.

Polícia Civil deu mais detalhes da investigação nesta sexta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press)

Hamilton e Batista chegaram a ser aliados, mas romperam relações em 2010. "A vítima então criou um sindicato à parte, que enfraqueceu SIMECLODIF. A arrecadação da instituição foi, inclusive, muito impactada. Além disso, Hamilton também patrocinava ações juduciais contra o parlamentar, que resultaram em bloqueios de bens no valor aproximado de R$ 6 milhões", esclarece o delegado Domenico Rocha.De acordo com as investigações, os processos eram movidos por sindicalistas, cujos advogados eram pagos por Hamilton. As ações reivinvicavam ressarcimentos por supostos desvios de verba e má gestão de recursos do SIMECLODIF. "Corre ainda no Ministério Público do Trabalho (MPT) um outra ação contra o vereador (Ronaldo), que também questiona a gestão de Ronaldo à frente do sindicato. O dossiê que embasa o processo foi entregue em mãos por Hamilton de Moura", conta Domenico.Esta matéria está em atualização