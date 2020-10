Prevenção contra a pandemia

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com auxílio de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, elaborou um plano para maior proteção do cidadão contra a pandemia. Além disso, haverá a distribuição de materiais para prevenção de contágio. Segundo colégio eleitoral do Brasil – atrás apenas de São Paulo –, Minas Gerais, com quase 16 milhões de eleitores, receberá mais de um milhão de máscaras de proteção e 450 mil frascos de álcool em gel.





O envio desse material, fornecido pelo TSE após doações e compras, foi realizado na última segunda-feira. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) recebeu os equipamentos em 17 carretas para distribuição nas 304 zonas eleitorais do estado. Papel-toalha, canetas, sacos plásticos para descarte das máscaras usadas pelos mesários e outros colaboradores e sacos de lixo para as seções eleitorais também estão entre as compras. Esse material, contudo, foi adquirido pelo TRE-MG.





Máscaras descartáveis e face shield estarão disponíveis para mesários e outros colaboradores. Álcool em gel será usado para higienizar as mãos antes e depois da votação. As filas das seções eleitorais serão marcadas por fitas para garantir o distanciamento de um metro entre as pessoas. Cartazes com orientações sobre o fluxo de votação e medidas de prevenção contra a COVID-19 também serão fixados nos locais de votação.





PREVENÇÃO EM MINAS





Materiais disponibilizados para o TRE-MG





4 1.233.090 máscaras descartáveis





4 232.176 frascos de álcool em gel de 215ml (para mesários e apoio logístico)





4 222.384 frascos de álcool em gel de 500ml (para higienização das mãos dos eleitores nas seções eleitorais)





4 236.260 face shields;





4 46.296 embalagens de álcool líquido de 500ml (para a limpeza de mesas, cadeiras e canetas nas seções eleitorais)





4 211.385 adesivos para marcação de fila.