Plano de governo em cima da hora

O candidato Bruno Engler (PRTB), que concorre à Prefeitura de Belo Horizonte, atendeu, a duas horas do fim do prazo, ao despacho judicial que determinava a apresentação de seu plano de governo. De acordo com a assessoria jurídica de Engler, como existem dois registros de candidatura, o documento está incluso nos dois processos. Engler era o único candidato à PBH cujo plano de governo não constava na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em intimação enviada na segunda-feira, a Justiça Eleitoral dizia não ter recebido o documento. O prazo para a entrega encerrava às 23h59 de ontem.





Na intimação, a analista judiciária Luciana Soares Veloso Nunes salientou que a ausência da proposta de governo poderia proporcionar o indeferimento do pedido de registro de candidatura. “Não foi recebido o arquivo contendo a proposta de governo do candidato, razão pela qual deverá ser reapresentado”, dizia trecho do texto. O PRTB registrou Engler como cabeça de chapa composta também,pelo presidente municipal da legenda, Mauro Quintão. Sem concordar com o nome escolhido para o posto de vice, ele protocolou parceria com Cláudia Romualdo, coronel reformada da PM.





Em contato com a reportagem, o advogado de Engler, Luiz Márcio Siqueira Júnior, garantiu que enviaria o documento até o fim do prazo. A tendência era que o plano de governo anexado ao primeiro registro fosse replicado. Por volta das 20h de ontem, em novo contato com o EM, a defesa de Engler manifestou ter interpretação diferente da Justiça Eleitoral quanto ao prazo. Os advogados consideraram ter até hoje para anexar o documento. Luiz Márcio, inclusive, afirmou que a intenção seria protocolar o documento apenas hoje, em virtude do imbróglio em torno do vice. Ante o posicionamento de Engler, a reportagem voltou a procurar a Justiça Eleitoral, que reafirmou o entendimento sobre o prazo vencer às 23h59. Após o horário, os autos do processo são encaminhados a um juiz eleitoral, que decidirá os rumos do caso. No fim da noite, entretanto, os advogados mudaram a interpretação e resolveram protocolar o pedido antes da meia-noite. O plano de governo compila as propostas pensadas por candidatos a cargos ligados ao Executivo. Trata-se de um documento obrigatório para o registro de chapa.





DECLARAÇÃO DE BENS

Na intimação, a Justiça Eleitoral pede, ainda, que o candidato do PRTB esclareça ou retifique a declaração de bens apresentada. Por ter apresentado dois registros de candidatura, as listas de patrimônio possuído por ele divergem. Na primeira parceria com Mauro Quintão, Engler disse possuir R$ 159.759,89 em bens. Na segunda composição, com Cláudia Romualdo como vice, o parlamentar apontou ter R$ 161.759,88. No fim de setembro, ele explicou, ao EM, as diferenças. Segundo Engler, a declaração inicial de seus bens foi feita com base no Imposto de Renda de 2019. Ao prestar contas pela segunda vez, para inscrever a chapa com Cláudia Romualdo, informou, por exemplo, a troca de veículo que fez no início deste ano.