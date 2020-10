STF contraria Mello e determina volta de traficante para a prisão

Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal: "Trata-se de agente de altíssima periculosidade. Agora, o pior: usou a decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente. Debochou da Justiça!" (foto: ROSINEI COUTINHO/SCO/STF)







Brasília – Com seis votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela prisão do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão contraria liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, que foi derrubada em seguida pelo presidente do STF, Luiz Fux. Polêmica gerou grande desconforto na corte. Em seu voto, Fux disse que havia elementos suficientes para manter o réu preso. “Trata-se de agente de altíssima periculosidade, conforme comprovado nos autos, condenado em segundo grau por duas vezes por tráfico de drogas. Agora, o pior: usou a decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente. Cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da Justiça!”, afirmou Fux, exaltado.





Além de Fux, votaram pela prisão do traficante os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber. Faltam ainda os votos de Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Moraes destacou que a lei não obriga que o juiz solte o preso após passado o prazo de 90 dias. “Não há automaticidade, não se fixou prazo fatal. A lei não diz: a prisão preventiva tem 90 dias; se quiser prorrogar, decrete de novo. Não diz isso. Ela diz que tem de ser feita uma análise. E a análise pressupõe as peculiaridades de cada um dos casos”, afirmou.





A discussão é em torno do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), incluído no pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado. Marco Aurélio se baseou no artigo para determinar a soltura do traficante. Fux reverteu a decisão no sábado, mas André do Rap está foragido desde então.





O dispositivo prevê que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem”. No seu parágrafo único, traz: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.





Em seu voto, Barroso evocou a decisão sobre prisão após segunda instância, que está em tramitação no Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Também no ano passado, o Supremo decidiu que a prisão só deve ocorrer depois que o processo tiver tramitado em julgado. “Esse caso confirma a minha convicção de que a decisão que impediu a execução de condenação depois do segundo grau foi um equívoco que o Poder Legislativo precisa remediar. De fato, só estamos julgando este caso porque um réu condenado em 2ª instância, em dois processos, a 25 anos de prisão, ainda é considerado por decisão do STF como inocente. Nós mantivemos a presunção de inocência de alguém condenado em segunda instância em dois processos criminais. Essa é a única razão pela qual estamos hoje discutindo este caso”, afirmou.





O ministro disse, ainda, que existe uma “cultura da procrastinação e da impunidade que não deixam o processo acabar. De modo que este cavalheiro, objeto desta nossa discussão, é ainda presumido inocente, absurdo como possa parecer”, ressaltou. “Parece-me indispensável a existência de texto normativo expresso a consagrar a competência do presidente para suspender os efeitos de decisão monocrática de seus pares, relativamente aos quais não há qualquer hierarquia, ou ao menos de decisão deste plenário explícita a respeito.”

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal: "A lei não diz: a prisão preventiva tem 90 dias; se quiser prorrogar, decrete de novo. Ela diz que deve ser feita análise. E a análise pressupõe as peculiaridades de cada caso" (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25/10/19)

DEBOCHE

Fux apontou que o narcotraficante, apontado como homem forte do PCC, usou a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou sua soltura, para 'evadir-se imediatamente'. “Agora o pior: usou a decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente. Cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da Justiça!”, afirmou Fux, exaltado. O ministro destacou que André do Rap é de 'elevadíssima periculosidade' por ter ficado cinco anos foragido até ser preso em setembro do ano passado e já ter sido condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas. O traficante é acusado de chefiar o envio de cocaína à Europa pelo porto de Santos (SP).





Segundo Fux, ele poderia ter deixado Marco Aurélio arcar com a repercussão negativa da soltura de André do Rap, mas como presidente da corte decidiu levar o caso ao colegiado após ser 'instado' a se posicionar quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu da decisão do ministro. “Presidente do Supremo Tribunal Federal tem que velar pela corte. Presidente do Supremo Tribunal Federal não pode delegar justiça. A PGR me procura na antecedência do feriado e eu fui instado a dar uma resposta, ou de um lado ou de outro”, afirmou, destacando que André do Rap “não poderia estar solto”.





Em seu voto, o presidente do Supremo também defendeu que o artigo 316 do Código de Processo Penal – fundamento usado por Marco Aurélio para soltar André do Rap – não se qualifica como causa automática da revogação da prisão. Fux citou diversos precedentes do Supremo nos quais as preventivas analisadas não foram revogadas. Segundo o ministro, os precedentes dão 'segurança jurídica' aos juízes do país sobre o assunto, e por isso fez questão de citá-los. “Não se pode desconsiderar o efeito multiplicado que as decisões do STF irradiam por toda a esfera do poder judiciário, sejam elas monocráticas, sejam elas colegiadas”, afirmou.





Fux também destacou que o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal se insere em “um sistema a ser interpretado harmonicamente, sob pena de se produzirem decisões deletérias”. O ministro ainda apontou que a interpretação 'literal' da norma tem provocado debates, citando dúvidas que surgem diante do texto. “Somente o órgão emissor deve revisar? Uma vez sentenciado o processo e mantida a prisão preventiva, caberá ao juiz proceder a novas revisões dos fundamentos depois de recurso apresentado à corte competente?”, registrou. Fux citou diversos precedentes do Supremo nos quais as preventivas analisadas não foram revogadas.





STJ manda soltar presos condicionados a fiança

Brasília – A Justiça manteve a decisão de, neste período de pandemia, autorizar a soltura de todos os presos que permaneciam encarcerados apenas porque não tinham como pagar as fianças estabelecidas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou ontem o entendimento de que deve ser dada liberdade às pessoas para as quais a Justiça já havia entendido não haver necessidade de prisão preventiva, mas que só não estavam soltas por conta do não pagamento. A decisão foi tomada pela unanimidade do colegiado que compõe a Terceira Seção do STJ. Ela manteve uma decisão liminar (provisória) de abril, que autoriza a soltura de pessoas que estejam nessas condições.





O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de presos capixabas. Em 27 de março, em caráter liminar, o ministro Sebastião Reis Júnior atendeu ao pleito. Em seguida, outras defensorias pediram a extensão dos efeitos e o ministro fez a ampliação para todo o país em 1º de abril. Ontem, a Terceira Seção analisou o mérito do habeas corpus coletivo e manteve a ordem do ministro. Mesmo assim, as solturas não são automáticas.





Os tribunais de Justiça locais terão que determinar que juízes de primeiro grau avaliem a necessidade ou não de aplicar medidas cautelares que funcionem como alternativas à fiança – que agora está desobrigada apenas quando é o único item que mantém o investigado ou réu preso. O entendimento do STJ levou em conta o cenário da pandemia do novo coronavírus nas unidades prisionais brasileiras e uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que as prisões preventivas sejam tratadas como excepcionais neste contexto de COVID-19.





“O quadro fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é idêntico ao dos demais estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus é semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros”, destacou o relator ao ampliar a decisão. O acórdão do STJ não cita o total de presos que podem ser beneficiados. Em geral, são pessoas com baixo poder aquisitivo atendidas pelas defensorias públicas.