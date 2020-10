Bolsonaro elogia ministros pela atuação no combate à pandemia

O presidente Jair Bolsonaro voltou a elogiar o corpo de ministros pela atuação no combate à pandemia da covid-19. Em evento nesta quarta-feira, 14, no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo afirmou que o governo, em especial a equipe econômica de Paulo Guedes, evitou uma situação pior no País.



"Atravessamos um momento bastante difícil no Brasil, mas graças ao Paulo Guedes e a sua equipe, logicamente somado aos demais ministros, mas tendo a economia na frente, evitamos que o mal maior acontecesse no nosso país", disse. O mandatário reforçou seu posicionamento contra dissociar vida e saúde da economia.



"Desde o começo, eu dizia que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus, e a questão do desemprego. Eram duas questões que deveriam ser tratados simultaneamente com muita responsabilidade. Muitos não acreditaram nisso, e hoje, temos ainda um pequeno preço a pagar", declarou.



Bolsonaro também elogiou a gestão de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, voltando a repetir que o militar tem feito um trabalho "excepcional". Nesta quarta-feira, a pasta da Saúde lançou o Programa Genomas Brasil, uma iniciativa voltada para o mapeamento dos genes brasileiros para criar um banco de dados nacional com 100 mil genomas completos de brasileiros.



A intenção é identificar, por exemplo, doenças predispostas geneticamente, como câncer e doenças cardíacas e raras. Ao longo de quatro anos, o custo estimado da iniciativa é de R$ 600 milhões. O projeto permitirá o investimento em medicina personalizada e de precisão.



"Nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer feito. Se não, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece em 2020, 2021", destacou Pazuello no evento.



Uma portaria de agosto deste ano, assinada por Pazuello, instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão (Genomas Brasil). O lançamento oficial do projeto ocorreu hoje.