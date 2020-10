Bolsonaro faz visita de cortesia a Fux e ouve promessa anticorrupção

Fux e Bolsonaro haviam se encontrado durante a posse do novo presidente do STF, em 10 de setembro (foto: MARCELO CAMARGO/EM/D.A.PRESS - 10/9/20)







Brasília – O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse ao presidente Jair Bolsonaro que se esforçará em combater à corrupção, com foco nos crimes de lavagem de dinheiro. No encontro realizado ontem à tarde, o magistrado também pediu esforços na proteção do meio ambiente. Foi a primeira visita oficial de Bolsonaro a Fux após o magistrado assumir a presidência do Supremo, e consequentemente, a liderança do Judiciário. De acordo com o STF, a reunião ocorreu com a presença de assessores de ambas as autoridades. A conversa durou cerca de 45 minutos.





"Na oportunidade, o presidente Fux apresentou as principais diretrizes da gestão à frente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o biênio 2020/2022. Fux destacou ao presidente da República que pretende fortalecer a vocação constitucional do Supremo", informou o Supremo, em nota. Ainda de acordo com a Corte, "o ministro elencou também os eixos da gestão — proteção aos direitos humanos e do meio ambiente; garantia da segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil; combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a consequente recuperação de ativos; incentivo ao acesso à justiça digital".





A visita do presidente Jair Bolsonaro ocorre em meio a tensões no Tribunal em razão da soltura do traficante André do Rap, do Primeiro Comando Capital (PCC). Ele foi solto por determinação do ministro Marco Aurélio Mello. A decisão foi revogada pelo ministro Fux, mas o criminoso já havia fugido e está sendo procurado pela Polícia Internacional (Interpol), a pedido da Polícia Federal.





Além disso, o Supremo precisa decidir se Bolsonaro deve prestar depoimento à PF por escrito ou se terá de comparecer pessoalmente. O chefe do Executivo é acusado de tentar interferir na corporação e se tornou alvo de um inquérito após as acusações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro.





TRÂNSITO

Depois de visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que aumenta o limite da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 20 para 40 pontos. A medida deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje e entrará em vigor em abril do ano que vem, ou seja, em 180 dias.





Em transmissão ao vivo ao lado do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, Bolsonaro anunciou a sanção e falou sobre um dos vetos, que versa sobre a ultrapassagem por motociclistas apenas quando o trânsito estiver lento ou parado. "Queria, estava no projeto, nós vetamos, permitindo que o motociclista apenas pudesse ultrapassar filas de carros parados com baixa velocidade. Nós vetamos isso. Continua valendo, numa velocidade maior, o ciclista pode seguir destino", apontou.





Bolsonaro justificou que a medida vetada não é necessária porque o motociclista sabe cuidar de si próprio. "Ele cuida da vida dele, pô. Ele que está em cima daquele trem ali. Eu sempre cuidei da minha vida, por muito tempo fui motociclista", relatou. O mandatário citou ainda uma situação para demonstrar que é necessário que o motociclista possa transitar pelas ruas em velocidade maior. "Você, gordinho aí, uma pizza fria também acho que não cabe. [Tem que] Receber a pizza quente em casa", ironizou.