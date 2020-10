Ministro Marco Aurélio libertou 10 mineiros baseado em lei polêmica

Decisão do ministro Marco Aurélio causou polêmica porque criminoso beneficiado é considerado de alta periculosidade (foto: CARLOS MOURA/SCO/STF - 4/3/20)







Responsável por suspender a prisão preventiva de André Marcelo de Oliveira, o André do Rap, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello concedeu pelo menos 10 habeas corpus a mineiros tendo como base o mesmo artigo que libertou o traficante, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Levantamento feito pelo Estado de Minas leva em conta decisões deste ano — sem contabilizar eventuais processos que correm em segredo de Justiça. Ao libertar André, Marco Aurélio mencionou o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), que estabelece três meses como prazo para a duração de prisões preventivas. Se pedidos do tipo não forem analisados novamente dentro dos 90 dias, tornam-se ilegais. O trecho passou a vigorar com nova redação a partir de janeiro.





A decisão envolvendo André do Rap vai ser tomada pelo plenário do STF, que deve começar a analisar o caso hoje. Solto no sábado, ele teve a liminar de libertação cassada horas depois pelo presidente da corte, Luiz Fux. A reversão, contudo, não impediu que fugisse. Para o Ministério Público e a Polícia Federal, André embarcou em um avião rumo à Bolívia ou ao Paraguai.





A mudança na lei é fruto da sanção do pacote anticrime, bandeira do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Os casos analisados por Marco Aurélio em Minas Gerais têm relação, sobretudo, com tráfico de drogas. Corrupção ativa, homicídio qualificado, dirigir sem habilitação, fazer parte de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo são alguns dos crimes cometidos pelos mineiros que tiveram seus habeas corpus analisados pelo ministro da Suprema Corte.





Além das 10 liberações, Marco Aurélio indeferiu outros cinco pedidos. Houve ainda a junção de um processo a outro, dispensando o magistrado de emitir parecer. Há solicitações impetradas em comarcas de diversas cidades do estado, como Uberlândia, no Triângulo (3); Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce (2); Brumadinho, na Região Metropolitana de BH; Alfenas, no Sul; e Pará de Minas, no Centro-Oeste. O magistrado autorizou o alvará de soltura a um preso por integrar organização criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em 4 de maio, quando a decisão foi publicada, ele estava sob custódia preventiva em Alfenas há 4 anos, 7 meses e 17 dias.





“Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo”, alegou, dizendo que o indivíduo estava “preso sem culpa formada”. Em maio, um suspeito de crimes como homicídio qualificado e composição de organização criminosa teve a suspensão da prisão preventiva negada por Marco Aurélio. Além de fazer menção ao artigo 316, a defesa do encarcerado alegou a idade avançada como motivo para pedir a liberação.





De Cataguases, na Zona da Mata, também chegou pedido negado pelo ministro do Supremo. Ele justificou a rejeição da suspensão da prisão de um suspeito de dirigir sem autorização e estar envolvido com o tráfico por conta, justamente, da apresentação, por parte da Justiça, de motivos suficientes para a prorrogação da detenção provisória.





Existem decisões nas cortes superiores que divergem da posição de Mello - o que tornaria essencial a posição do plenário do STF. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no Supremo, negou, em maio, soltar um investigado que recorreu ao tribunal com o mesmo argumento de André do Rap. Para Fachin, a ausência de reavaliação não retira do juiz o poder de averiguar a presença dos requisitos da prisão. Portanto, o ministro só determinou que o magistrado responsável analisasse o caso. Foi o mesmo entendimento do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ. "Eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade", escreveu, em decisão de junho.





Marco Aurélio rejeitou a avaliação de que o tema precisa ser analisado pelo plenário. Para ele, "onde a norma é clara e precisa não cabe interpretação". "O que precisamos é nos acostumar a cumprir a lei", disse. "Cada cabeça, uma sentença", respondeu ao ser indagado sobre as posições dos colegas. “Qualquer pessoa letrada em direito vai concluir que não cabe interpretação. Fora isso é a 'babel', é o critério de plantão”, completou. “A criminalidade organizada que comanda o tráfico de drogas é um câncer que precisa ser extirpado. É responsável pela maioria dos homicídios no país. Jamais permitiremos que continuem a escravizar as comunidades e os brasileiros de bem. A Justiça tem o dever de combater esse mal”, escreveu, no Twitter, o ministro Alexandre de Moraes.





O pacote de Moro tramitou no Congresso nacional no ano passado. O relator do projeto na Câmara é o mineiro Lafayette Andrada (Republicanos). Procurado pela reportagem, ele disse que o artigo 316 não motivou a soltura de André do Rap. “O citado artigo apenas explicita que prisão preventiva não é condenação, e que por isso deve ser reavaliada a cada 90 dias. Todavia, entre os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva está a periculosidade do agente”, explicou por meio de nota. Lafayette classificou o pacote como “grande avanço” para a legislação penal do país. “Não havia motivo para a soltura de André do Rap. Sou contrário à liberdade para criminosos”, completou. (Com agências)