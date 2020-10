Batalhas judiciais na propaganda gratuita

A pedido do candidato João Vítor Xavier, inserção de Kalil no horário eleitoral foi suspensa (foto: GUILHERME DARDANHAN/ALMG - 11/10/20)







A propaganda eleitoral gratuita, iniciada na última sexta-feira, já gera disputas na Justiça Eleitoral. Prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD) e a coligação denunciaram programas dos rivais e também foram alvo. Com apenas quatro dias, adversários do chefe do Executivo já tiveram que retirar programas do ar após decisão judicial. O primeiro a ter propaganda retirada do ar a pedido da coligação Coragem e Trabalho, de Kalil, foi Rodrigo Paiva (Novo). No último domingo, a Justiça determinou que parte do programa político de Paiva seja cortada nas próximas exibições. O programa extrapolou o tempo permitido a apoiadores, que é de até 25% do tempo total, segundo decisão. No material, o governador Romeu Zema tomou todo o horário para elogiar Paiva. Em nota, o candidato responsabilizou Kalil e chamou a atitude de “autoritária”.





No mesmo dia, Kalil emendou uma segunda denúncia contra outro rival. Foi a vez de João Vítor Xavier (Cidadania) ter uma peça retirada do ar. Na peça em questão, há imagens de desastres e tragédias causados pela chuva em BH no fim de 2018, com Kalil assumindo a culpa pelo ocorrido e prometendo obras. Em seguida, a propaganda diz que o prefeito mentiu, ao mostrar mais imagens e referências dos estragos causados pela precipitação em 2019. Segundo Kalil, em representação feita à Justiça, a inserção caracteriza “inequívoca propaganda eleitoral negativa, além de serem graves e ofensivas diretamente à honra e à imagem, possuindo nítido caráter degradante”.





O movimentado domingo também teve uma derrota de Kalil, que teve uma propaganda derrubada. A decisão foi deferida após pedido de João Vítor Xavier. A Justiça barrou a exibição de um programa do prefeito e sua coligação. Segundo decisão, a peça publicitária não faz referência ao candidato a vice-prefeito da chapa, Fuad Noman (PSD). Ontem, a candidata do PSDB, Luísa Barreto, teve programa suspenso após pedido de Kalil. Segundo a liminar, a propaganda viola "não só a obrigatoriedade de veiculação do nome do candidato a vice-prefeito, como também não informa ao eleitor a legenda partidária".





Em nota, a assessoria de Luisa Barreto informou que o programa já foi substituído. “Essa decisão revela a postura do prefeito Alexandre Kalil, que, de forma autoritária e antidemocrática, não quer debater os problemas da cidade nem deixar que os demais candidatos apresentem suas propostas à população, judicializando a campanha eleitoral”, afirmou. A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro.