Dados apontam que disparo de denúncias em Contagem partiu da sede de partido rival

O vídeo começou a circular no Facebook ainda em agosto. No dia 22 do mês passado, a Justiça Eleitoral deu 48 horas para que o Facebook e o YouTube, por meio do Google, removessem as imagens das plataformas. Com o material fora do ar, a defesa do candidato pediu que o magistrado solicitasse junto às empresas a identificação do dispositivo do qual partiu as denúncias.





Com o IP fornecido pelo Google e Facebook, foi possível descobrir a provedora de internet, que foi intimada a prestar esclarecimentos acerca do responsável pela rede. A empresa, na semana passada, revelou que o contratante fora o diretório do Podemos, que integra a coligação da candidatura de outro postulante à Prefeitura de Contagem: Felipe Saliba (DEM).





Ao registrar sua candidatura, Saliba declarou como endereço do comitê central o mesmo prédio no qual a provedora de internet detectou a instalação. Ou seja, a sede do Podemos, um dos principais partidos da coligação do candidato, uma vez que seu vice, Capitão Fontes, é filiado.





A Justiça Federal, então, intimou o Podemos a prestar esclarecimento sobre o fato. No último sábado (10), a defesa do partido disse que o "local onde está instalada a conexão tem grande fluxo de pessoas e que acessam a rede Wi-fi, o que inviabiliza saber de qual terminal (notebook, tablet, celular...) teria sido feito o acesso e, por consequência, quem seria seu autor”, e que por isso não poderia ser responsabilizada, uma vez que a legenda não é responsável por conduta de terceiros.





Ao Estado de Minas, Wellington Silveira falou sobre o material divulgado com o seu nome em redes sociais. “Tenho uma filha de 14 anos, pais idosos, tenho família. Quando a família vê que estamos sendo agredidos, pessoas comentando, perguntando se é verdade, isso traz constrangimento e dissabores do ponto de vista pessoal.”





Outro lado





Também à reportagem, o secretário do Podemos em Minas Gerais, Renato Ribeiro, admitiu que o material foi publicado por alguém que teria utilizado a rede de internet do partido. No entanto, de acordo com Ribeiro, o sinal de Wi-Fi estava aberto e que irá solicitar com a central de segurança a data da publicação do material, para que possa ser feito o levantamento de quem esteve no 3º andar do prédio no dia.





“Somos contra as fake news, não compactuamos com atitudes desse tipo. Rechaçamos totalmente qualquer tipo de tentativa de nos ligar a esse tipo de conduta. Assumimos que, de fato, esse perfil foi criado dentro da nossa rede aberta. Criaram um perfil falso e publicaram um vídeo nesse perfil. Os disparos teóricos que estão alegando não são ligados a nós. Ou seja, apenas criaram o ambiente falso aqui dentro”, disse o secretário.





Apesar disso, Renato Ribeiro rebateu a versão de Wellington Silveira e disse que o jurídico do Podemos checou a veracidade dos boletins de ocorrência citados no material. De acordo com o representante do partido, os documentos são legítimos.





“Nós acionamos o nosso jurídico, fizemos, inclusive, agora à tarde uma averiguação judicial sobre esse assunto e, para nossa surpresa, foram constatados que os boletins de ocorrência são verdadeiros, existem, e não entramos e nem queremos comentar os seus conteúdos. Efetivamente, esses boletins não são falsos”, afirmou.





O secretário do Podemos também ressaltou que foi o próprio diretório do partido em Contagem que avisou Wellington Silveira sobre o material na internet. “O Wellington é nosso amigo, não temos absolutamente nada contra. Somos contra qualquer tipo de fake news”, concluiu.



O Podemos também enviou à reportagem uma foto das dependências do prédio, onde foi colado um cartaz avisando sobre a restrição do Wi-fi. "Devido ao uso indevido do Wi-fi, restringimos o acesso à internet Podemos", diz o comunicado.





A assessoria do candidato Felipe Saliba disse que, como o assunto não envolve a campanha do postulante, apenas o Podemos poderia responder sobre o assunto.



Confira, na íntegra, a nota do Podemos



O Podemos Contagem repudia veementemente qualquer tipo de Fake News, de qualquer natureza e, principalmente, em período eleitoral, momento em que o cidadão deve estar bem informado e atento a propostas democráticas para que possa depositar nas urnas um voto consciente.



No que diz respeito à acusação de que o suposto vídeo que envolve o candidato Wellington Silveira com supostas denúncias de violência doméstica atestada por supostas vítimas do candidato informamos que foi confirmado pelo departamento jurídico e posteriormente comunicado ao candidato Wellington Silveira que um perfil fake foi criado através do Wi-Fi do Podemos disponível para visitantes no Diretório do Podemos. Este andar disponibiliza uma rede de Wi-Fi gratuita e aberta a todos que acessam o local, apoiadores e centenas de visitantes diários na sede do partido.



Nosso jurídico já está tomando as medidas cabíveis no sentido de identificar com precisão quem criou o perfil fake no Youtube do suposto vídeo e levar essa pessoa à justiça para que seja punida com veemência e rigor. Reitera também que, em pesquisa para entender melhor todo caso, verificou que constam no sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais os boletins de ocorrência ativos das supostas agressões. Sem entrar no mérito de seus conteúdos.



Para finalizar, destacamos que rechaçamos toda e qualquer forma de armação ou politicagem, Fake News, tentativas de desmoralizar candidatos, bem como toda forma de violência contra a mulher.



Como medida de segurança, o Podemos informa que cancelou o acesso ao Wi-Fi que disponibilizava para visitantes.

Após acionar a Justiça para que o Facebook e o Google excluíssem uma denúncia por suposta agressão praticada pelo candidato a prefeito de Contagem, Wellington Silveira (PL), a defesa dele pediu que fosse identificado de onde o conteúdo havia partido. Após solicitação aceita pela Justiça Eleitoral, as administradoras das redes sociais, assim como uma provedora de internet, forneceram o IP da rede (espécie de CPF para dispositivos e conexões), que constatou como sendo da sede do partido Podemos