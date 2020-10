Pará de Minas: Ex-prefeito abre vantagem sobre oponente que busca a reeleição

Disputa em Pará de Minas deve ficar entre Antônio Júlio e Elias Diniz. (foto: Divulgação/Prefeitura de Pará de Minas)

Antônio Júlio lidera pesquisa espontânea

Prefeito tem quase 30% de rejeição

Candidaturas e alianças

A pesquisa

O ex-prefeito e ex-deputado estadual Antônio Júlio (MDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Pará de Minas , no Centro-Oeste do estado. Ele tem 34,29% das intenções de voto, segundo pesquisa feita pela F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada peloO atual prefeito da cidade, Elias Diniz (PSD), é o vice-líder, com 8,4% da preferência. Ele e Antônio Júlio, contudo, estão separados por indecisos (23,03%) e brancos e nulos (17,98%).O terceiro colocado é Marcone da AABB (PV), com 7,39%. Depois, vêm Doutor Paulo César (PSB), que soma 4,2%. Geraldinho Cuíca (PSDB) tem 2,35%, enquanto Carlin Lula (PT) possui 1,68% das intenções. Sérgio Marzagão (Republicanos) não atingiu 1%.No levantamento espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam nomes de candidatos aos participantes, Antônio Júlio também tem a ponta, com 31,76%. Atrás dele, vêm os indecisos (28,91%) e brancos e nulos (17,31%).e Marcone da AABB estão empatados com 7,06%. Depois, com 3,53%, está Doutor Paulo César. Carlin Lula e Geraldinho Cuíca têm 1,85% cada. Marzagão, por sua vez, também não chegou a 1% nesse cenário.Para Domilson Coelho, diretor-executivo da F5, um dado chama atenção: o pouco interesse da população no pleito. Apenas 7,39% disseram ter muito interesse na eleição deste ano. Ele crê que o eleitorado indeciso será a “chave” para o resultado da disputa, que tende a ficar polarizada entre MDB e PSD.“É uma larga vantagem (de Antônio Júlio), difícil de reverter, embora haja (cerca de) 23% de indecisos (no cenário espontâneo). Esse percentual deverá ser distribuído entre todos os candidatos”, diz.Ainda conforme as estatísticas colhidas pela F5, Elias Diniz soma 29,75% de rejeição. O índice superior ao ‘vice-líder’ Antônio Júlio, rechaçado por 11,09% do eleitorado local.Carlin Lula tem 8,57% de rejeição; Geraldinho da Cuíca, 3,03%. O índice dos demais está abaixo de 3%.Mais da metade — 51,76% — dos paraminenses creem que a gestão de Elias Diniz é regular. Outros 20,67% classificam a administração como boa, mas 11,6% dizem que o mandato é ruim.Péssimas avaliações são 10,08%. Ótimas, 3,53%. Há, ainda, 2,35% que não souberam ou não opinaram.Em busca da reeleição, Diniz formou chapa puro-sangue, composta apenas pelo PSD. Derrotado na eleição passada, Antônio Julio tem, além do MDB, apoios de PSL, PTB, PMN e Podemos. Marcone da AABB, por seu turno, conta com PV e PL.O pessebista Paulo César firmou acordo com o Cidadania, enquanto o petista Carlin tem alianças com PP e PDT. Os partidos de Geraldinho e Marzagão disputam o pleito de forma isolada.A eleição municipal está agendada para o dia 15 do próximo mês. Pará de Minas tem 63.804 eleitores e, por isso, o pleito será decidido em turno único.Para construir o levantamento, aentrevistou 595 eleitores paraminenses, entre os dias 7 e 8 deste mês. A margem de erro, para mais ou para menos, é de 4 pontos percentuais.O nível de confiança dos dados de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o protocolo MG-02442/2020.