Lira reclama de especulações sobre sucessão ao comando do Congresso

Considerado um virtual candidato à disputa pela presidência da Câmara em 2021, o deputado Arthur Lira, líder do Progressistas na Casa, reclamou neste domingo (11) no Twitter de especulações em torno da sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, e de Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado.



"É impressionante o número de especulações em torno da sucessão da Câmara e no Senado. Antecipar o assunto apenas tumultua o ambiente político e não favorece o que realmente precisa ser discutido", disse.



Lira fez menção ainda à necessidade de continuidade de programas destinados às camadas mais pobres da sociedade em 2021. A previsão atual é de que o auxílio emergencial termine em dezembro e há impasse sobre a ampliação do Bolsa Família devido à limitação fiscal e à dificuldade do governo de propor uma solução dentro do teto de gastos.



Segundo o deputado, medidas precisam sem tomadas para que o impacto da pandemia seja o menor possível para os brasileiros. "Da direita à esquerda, tenho certeza que há parlamentares comprometidos com o que precisa ser feito para que, no próximo ano, não tenhamos descontinuidade dos programas que têm impacto na camada mais vulnerável da sociedade. Colocar interesse próprio acima disso é irresponsável com a sociedade no que diz respeito a aprovação de projetos importantes à economia e aos programas sociais."