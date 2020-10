No Guarujá, Bolsonaro passeia na praia e posa com aglomeração de apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais em uma praia do Guarujá (SP) neste domingo pela manhã. Na transmissão, Bolsonaro aparece de colete salva-vidas, caminhando pela praia e posando com apoiadores que formaram uma pequena aglomeração para cortejá-lo. Todos estavam sem máscara.



No vídeo, o presidente falou pouco, fez apenas comentários breves aos apoiadores. Alguns banhistas que estavam ao seu redor o chamaram de mito. Um deles clamou, apoiado por gritos de outros banhistas: "Vamos arrumar o Brasil, Bolsonaro".



Há pouco, o presidente deixou o Forte dos Andradas no Guarujá de moto aquática e, segundo informações da CNN Brasil, vai seguir até a Praia Grande, onde irá almoçar.