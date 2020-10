'Fica aí idolatrando politico? Otário!', diz Rosângela Moro a bolsonarista

Rosângela Moro, esposa do ex-ministro Sergio Moro (foto: Sérgio Lima) Esposa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, Rosângela Moro perdeu a cabeça na madrugada deste sábado (10/10) ao discutir com seguidores bolsonaristas no Instagram. Rosângela foi provocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e chegou a chamar um dos atacantes de “otário”.









Ainda nos comentários, ela disse concordar com auxílio emergencial, mas afirma ser contra idolatrar políticos.



"Ok sustentar programa sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade!! Nosso brasil e nossa CF é solidaria! Agora idolatrar politico? Pare de ser besta! Manda lá teu boleto veja o que acontece e me conta!!! Talquei?”, afirmou em outra postagem (veja galeria abaixo).

'Tempos difíceis'

Logo após a saída do marido do governo Bolsonaro, Rosângela previu que se tornaria alvo de ataques de bolsonaristas.



"Viveremos tempos difíceis, certamente, com a propagação de ofensas e inverdades, sejam por parte de robôs ou de pessoas que discordam dos nossos valores. Mas sigo confiante de que fazer a coisa certa é sempre o caminho necessário", comentou dias após Moro pedir demissão do Ministério da Justiça.





Em abril, à revista Veja, Moro lamentou que a esposa tenha passado a receber mensagens ameaçadoras pela internet. E, recentemente, a Folha de S. Paulo noticiou que Rosângela tem pedido ao marido para que a família se mude para o exterior.