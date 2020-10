Primeiro dia do horário eleitoral tem Zema e Kalil rebatendo crítica

Governador Romeu Zema apareceu na televisão ao lado do candidato do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva (foto: PARTIDO NOVO/REPRODUÇão)







A primeira propaganda eleitoral gratuita na televisão dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, exibida entre as 13h e as 13h10 de ontem, contou com a participação de 10 dos 15 concorrentes. Destaca-se a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com Rodrigo Paiva (Novo), e a defesa do prefeito Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição. Zema tomou para si a breve participação de 14 segundos do candidato do Novo, Rodrigo Paiva. “Muitos não me conheciam quando começamos a campanha para o governo de Minas, mas eu conheço o Rodrigo. Um homem de novas ideias e resultados”, disse o governador.





Já durante os 2 minutos e 46 segundos a que tem direito, Kalil relembrou os problemas durante a atual gestão, como greve dos caminhoneiros, chuvas históricas entre o fim de 2019 e o início deste ano e a pandemia do novo coronavírus. “Vão prometer mundos e mundos, atacar de todos os jeitos, porque só isso que eles sabem fazer. Deixa falar o que quiser, quero ver alguém fazer como ele fez, porque candidato tem muito, mas prefeito mesmo, de verdade, é o Kalil”, diz a propaganda.





Com o maior tempo entre os candidatos, João Vítor Xavier (Cidadania) relembrou a atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), especialmente na Comissão de Minas e Energia e relacionada ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) usaram o tempo para apresentação própria.





Lafayette Andrada (Republicanos) abordou incessantemente a defesa da família, enquanto Wadson Ribeiro (PCdoB) se colocou como candidato de esquerda. Áurea Carolina (Psol) relembrou o bom desempenho nas duas eleições anteriores, quando foi eleita vereadora e deputada federal, em 2016 e 2018, respectivamente. Ex-secretária-adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Luisa Barreto (PSDB) comentou sobre a atuação no governo de Romeu Zema, enquanto Nilmário Miranda (PT) fez menções indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo petista.





Por causa do baixo desempenho nas eleições de 2018, os partidos a seguir não terão tempo de rádio de TV na campanha deste ano: PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP. Da lista citada, quatro partidos têm candidatos a prefeito em BH. Desta forma, os postulantes a seguir não aparecerão no ar durante a campanha: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB).





A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro. As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado. No rádio, as primeiras inserções já foram ao ar entre as 7h e as 7h10, e novas inserções entre as 12h e as 12h10. Na televisão, os programas serão veiculados entre as 13h e as 13h10 e das 20h30 às 20h40. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29.

CANDIDATURA INDEFERIDA

O juiz Carlos Alberto Loiola, da 36ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, indeferiu ontem o registro de candidatura de Fabiano Cazeca (Pros) à prefeitura da capital. O magistrado informou que a empresa de Cazeca ultrapassou o limite legal de doações a concorrentes na eleição de 2014. Mas, por enquanto, ele pode continuar em campanha. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Pela infração, Cazeca foi condenado a pagar multa, o que configura inelegibilidade por oito anos, segundo o magistrado. A empresa citada na decisão é a Cazeca Assessoria e Cobrança Ltda. Ele tem três dias para apresentar recurso em segunda instância ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).





O juiz aprovou pedido do MPE, que impede o candidato de fazer campanha com recursos provenientes do Fundo Eleitoral. Embora esteja autorizado a continuar as propagandas, terá de arcar com os custos por meio de verbas particulares. Conforme os autos do processo, a defesa do candidato do Pros alega que a condenação não tem sentido, uma vez que Cazeca concorreu a um mandato de deputado federal em 2018. À época, as doações feitas pela empresa de assessoria e cobrança também resultaram em impugnação na primeira instância. O TRE-MG, no entanto, anulou a sentença inicial. Procurado pelo Estado de Minas, o candidato afirmou, por meio de sua assessoria, que a decisão não afeta a sua campanha.





As doações feitas por empresas estão proibidas desde o pleito de 2016. Agora, apenas pessoas físicas podem contribuir para campanhas eleitorais. Fabiano Cazeca formou aliança com o PTC para disputar o Executivo da capital mineira. A vice-candidata é Paula Gomes. Além de ter terminado como suplente em 2018, Cazeca tentou ser presidente do Atlético, um ano antes. Ele perdeu para Sérgio Sette Câmara por 266 votos a 41. Cazeca está envolvido, ainda, em imbróglio com o próprio partido. O Pros não enviou os programas eleitorais gravados por ele à Justiça Eleitoral e, por isso, o empresário não participou das primeiras inserções gratuitas nas emissoras de rádio e TV. Ele chegou a registrar boletim de ocorrência.





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD)

Não informou seus compromissos.





Áurea Carolina (Psol)

Debate virtual de ideias para plano de gestão, à tarde.





Bruno Engler (PRTB)

Evento em comitê do partido na Região Oeste pela manhã.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Agenda interna com equipe de campanha pela manhã.

À tarde, reunião com empresários do setor tecnológico.





Fabiano Cazeca (Pros)

Eventos no Barreiro pela manhã.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Reunião com coordenação da campanha pela manhã.

À tarde, encontro com apoiadores e lideranças comunitárias.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Reunião interna com candidatos a vereador do partido pela manhã.

À tarde, compromisso com a imprensa.





Luisa Barreto (PSDB)

Caminhada com candidato a vereador pela manhã.

À tarde, reunião com lideranças comunitárias no bairro Ribeiro de Abreu





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Agenda interna de campanha no decorrer do dia.





Marília Domingues (PCO)

Não informou seus compromissos





Nilmário Miranda (PT)

Não informou seus compromissos.





Rodrigo Paiva (Novo)

Pela manhã, caminhada pelo bairro Cidade Nova.

À tarde, adesivaço no Centro.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Carreata no Barreiro no início da manhã. Em seguida, caminha pela região.

À tarde, encontro com jovens no Bairro Floresta.





Wanderson Rocha (PSTU)

Agenda interna pela manhã.

À tarde, debate com jovens e encontro com trabalhadores da educação em Venda Nova.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Caminhada no Mercado Novo pela manhã.

À tarde, reunião com coordenação da campanha.