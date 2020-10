Candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte dão largada na TV e no rádio

O deputado estadual João Vítor Xavier e o prefeito Alexandre Kalil têm mais tempo no horário eleitoral (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.P RESS - 27/11/19)

Começa hoje a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, que se estenderá até 12 de novembro. Será às 13h e às 20h30 na televisão e das 7h às 12h no rádio, com duração de 10 minutos cada bloco. Em Belo Horizonte, três candidatos têm os maiores tempos no ar: João Vítor Xavier (Cidadania), Alexandre Kalil (PSD) e Nilmário Miranda (PT). Juntos, os três candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) são “donos” de mais de 50% do bloco. Do tempo de 10 minutos, 3min16 pertencem a João Vítor Xavier, enquanto Alexandre Kalil fica com 2min46 e Nilmário Miranda com 1min04.





Os outros candidatos terão menos de 1min para expor suas ideias. Lafayette Andrada (Republicanos), vai dispor de 38 segundos — um a mais que Luisa Barreto (PSDB). Em seguida, vêm Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), com 19 segundos; Áurea Carolina (Psol), com 16 segundos; Marcelo de Souza e Silva (Patriota), com 15 segundos. Rodrigo Paiva (Novo) e Fabiano Cazeca (Pros) terão 14 segundos. O primeiro candidato a aparecer será João Vítor Xavier, seguido por Professor Wendel Mesquita. Alexandre Kalil, por sua vez, será o quarto da lista, que é fechada por Nilmário Miranda. Nos outros dias, será feito um rodízio entre os partidos e coligações.





A base de cálculos usada para definir o tempo leva em conta, de forma majoritária – 90% –, o número de deputados federais que cada partido tem na Câmara dos Deputados. Os outros 10% são divididos igualmente entre os outros partidos com candidatos à chefia do Executivo municipal. Em caso de segundo turno, o tempo de 10 minutos será dividido de forma igualitária entre os dois candidatos, começando por aquele que teve mais votos. Para vereador, não há mais programa em bloco, somente inserções durante a programação.





Além de ser a segunda campanha com blocos de 10 minutos, esta será também a segunda sem horários destinados especificamente aos candidatos a vereador. Eles terão 28 minutos diários, que podem ser veiculados pelas emissoras, inclusive aos domingos, em três horários: das 5h às 11h; das 11h às 18h; e das 18h às 24h. Os concorrentes à prefeitura também terão direito a inserções nos intervalos das programações: serão 42 minutos a cada dia.





Dos 15 candidatos à PBH, quatro não têm direito ao tempo dos 10 minutos disponíveis: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marilia Garcia Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB). Isso porque, de acordo com a legislação, a partir deste ano legendas que tiveram baixo desempenho na eleição anterior ficam sem direito ao tempo de rádio de TV.





João Vítor Xavier (Cidadania) 3min16

Alexandre Kalil (PSD) 2min46

Nilmário Miranda (PT) 1min04

Lafayette de Andrada (Republicanos) 38s

Luísa Barreto (PSDB) 37s

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) 19s

Áurea Carolina (Psol) 16s

Wadson Ribeiro (PCdoB) 16s

Marcelo de Souza e Silva (Patriota) 15s

Rodrigo Paiva (Novo) 14s

Fabiano Cazeca (Pros) 14s





Kalil lidera

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) lidera com ampla vantagem a corrida eleitoral em Belo Horizonte. Pesquisa do Datafolha aponta que o candidato à reeleição tem 56% das intenções de voto. O segundo colocado é o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), com 6%. A deputada federal Áurea Carolina, do Psol, soma 3%, mesmo percentual do deputado estadual Bruno Engler (PRTB). Depois, vêm Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Nilmário Miranda (PT) e Rodrigo Paiva (Novo), com 2% cada. Indecisos são 7%. Brancos e nulos, juntos, formam grupo de 13%. Cabo Washington Xavier (PMB), Fabiano Cazeca (Pros), Marília Domingues (PCO), Wanderson Rocha (PSTU) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) têm 1%. Luisa Barreto (PSDB), Lafayette Andrada (Republicanos) e Wadson Ribeiro (PCdoB) não atingiram 1%. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os dias 5 e 6 deste mês, foram entrevistados 800 belo-horizontinos. O nível de confiabilidade do levantamento, encomendado por TV Globo e Folha de S. Paulo, é de 95%.





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD)

Almoço com representantes do Sindilojas e Sindióptica.





Áurea Carolina (Psol)

Ação no comitê de campanha no Aglomerado da Serra pela manhã.

À tarde, entrevista para imprensa. Evento virtual no início da noite.





Bruno Engler (PRTB)

Conversa com líderes religiosos na Região Oeste pela manhã.

À tarde, caminhada pela Região Nordeste.





Cabo Xavier (PMB)

Não informou seus compromissos.





Fabiano Cazeca (Pros)

Pela manhã, reunião com a diretoria do Mercado Municipal.

À tarde, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Encontro com lideranças da Região Noroeste pela manhã.

À tarde, evento sobre atenção à primeira infância.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Atendimento à imprensa pela manhã.

À tarde, reunião com lojistas e reunião com diretoria de torcida organizada do Cruzeiro.





Luisa Barreto (PSDB)

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral no decorrer do dia.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Reunião com sindicato das vans escolares pela manhã.





Marília Domingues (PCO)

Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.





Nilmário Miranda (PT)

À noite, evento para debater propostas do Orçamento Participativo na Pampulha.





Rodrigo Paiva (Novo)

Reunião em associação de prevenção ao uso de drogas e gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã.

À tarde, reunião com a diretoria da Associação Comercial de Minas Gerais.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral no decorrer do dia.





Wanderson Rocha (PSTU)

Pela manhã, participação em manifestação em frente à PBH.

Evento virtual de apresentação do programa eleitoral no fim da tarde.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Encontro com líderes religiosos.