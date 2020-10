Kalil fala em aumentar espaço nas calçadas para bares e restaurantes

Kalil (segundo à esquerda), candidato à reeleição, conversou com empresários do comércio, que reclamam da demora na flexibilização (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS)







O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD) se reuniu com diretores e comerciantes do Mercado Central de BH ontem. Entre os assuntos abordados, o governante falou sobre um dos principais pontos para a capital mineira a partir de 2021, caso siga no cargo: mais ocupação de ruas e calçadas por bares e restaurantes, com utilização de cadeiras, mesas e outros componentes. O encontro marcou mais uma vez a tentativa de reaproximação de Kalil com o comércio. A relação está abalada desde março, com a pandemia do novo coronavírus, devido à restrição das atividades comerciais na cidade. Segundo o prefeito, a tendência de maior utilização do espaço público obedece a questões sanitárias e ajuda no desenvolvimento econômico.





“É hora de ajudar o comércio a usar o espaço público. ‘Ah, porque quando o pedestre vai andar, colocaram muita mesa, vai ter que fazer uma curvinha’. Ele vai ter que fazer uma curvinha, sim. Porque esses comerciantes, esses pequenos comerciantes, pequenos empresários, sofreram demais, e agora vão ter os pedestres que passar mais apertadinhos na calçada, pois vamos ajudar esse povo”, disse Kalil, em entrevista coletiva após a reunião.





Atualmente, o mobiliário de um bar não deve ficar a uma distância inferior a cinco metros das esquinas. Podem ser instaladas mesas e cadeiras em passeios e parklets ao longo da extensão do estabelecimento, podendo avançar em até seis metros para cada lado do comércio. A tendência é de que essas distâncias sejam ampliadas em toda cidade e não somente no Mercado Central, podendo fechar até as ruas.





“É uma tendência para Belo Horizonte, para a recuperação desse povo. Quando se ocupa com ordem, disciplina, tendo consciência do que faz, pereniza a ocupação. Pois o espaço público é para ser usado pelo público. Temos uma linha muito tênue entre a burocracia e a baderna. Temos que fazer o espaço público funcionar para a população, mas sem desordem. Precisa perenizar isso, para ficar para sempre. Você acha que eu vou tirar aquela feira (hippie, da Afonso Pena) daquele modelo, a não ser aperfeiçoar? Está muito melhor do que era. Por que não foi feito antes?”, completou.





Kalil finalizou a entrevista dizendo que, caso eleito, 2021 será o ano “da indústria, do serviço e do comércio”. Além de o prefeito, o candidato a vice, Fuad Nomam (PSD), esteve presente no encontro com representantes do Mercado Central, no próprio complexo. “Vamos flexibilizar a cidade. ‘Ah, mas vai apertar o pedestre’. Mas esse povo morreu de fome, porra, cinco meses. Vai apertar o pedestre mesmo. Vamos flexibilizar, não é fazer camelódromo não, isso é comerciante ocupar. Pode ocupar mais área na rua, vamos tentar fechar mais ruas, botar mais bares. 2021, se Deus quiser, se a gente conseguir passar pela pandemia, é o ano da indústria, do serviço e do comércio”, finalizou.





O Mercado Central viveu momentos de fechamento total e reabertura parcial de março deste ano até setembro. O local já funciona sem interrupção desde maio e com um protocolo preestabelecido pela Prefeitura de BH, atualizado constantemente. De acordo com a organização, ao menos 30 lojas que funcionavam dentro do complexo, na Região Central da capital mineira, quebraram devido à crise causada pela COVID-19. O primeiro turno das eleições será em 15 de novembro. O segundo, se necessário, no dia 29.





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD)

O candidato não terá agenda de campanha hoje





Áurea Carolina (Psol)

Sessão de fotos com candidatos a vereador pela manhã.

À tarde, entrevistas para imprensa.

Debate virtual no fim do dia.





Bruno Engler (PRTB)

Reunião com apoiadores pela manhã.

Agenda parlamentar na ALMG à tarde.

À noite, bate-papo no bairro Santa Tereza.





Cabo Xavier (PMB)

Encontro na associação de policiais e bombeiros militares pela manhã.

À tarde, compromissos com a imprensa, evento virtual no Instagram e reuniões internas.





Fabiano Cazeca (Pros)

Encontro com maçons pela manhã.

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral à tarde.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã.

À tarde, reunião com a associação dos comerciantes do Hipercentro da cidade.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Reunião em associação de prevenção às drogas pela manhã.

Encontro com pastores evangélicos no decorrer da tarde.





Luisa Barreto (PSDB)

À tarde, visita escola da rede particular na região da Pampulha para debate sobre protocolos de volta às aulas.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Entrevista à imprensa pela manhã.

À tarde, encontro com trabalhadores no SindBeleza.





Marília Domingues (PCO)

Não informou seus compromissos.





Nilmário Miranda (PT)

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã.

À noite, evento com candidatos negros do partido.





Rodrigo Paiva (Novo)

Pela manhã, reunião com o diretor-executivo dos Diários Associados.

No início da tarde, reunião com a diretoria do América Futebol Clube.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã.

À tarde, reunião no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MG).





Wanderson Rocha (PSTU)

Evento com trabalhadores terceirizados da rede municipal de ensino pela manhã.

À tarde, compromissos internos de campanha.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Não informou seus compromissos.