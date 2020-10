Vereador lidera disputa em Machado, no Sul de MG; prefeita amarga a lanterna

Disputa pela Prefeitura de Machado tem vereador do PSB na liderança. (foto: Reprodução/Prefeitura de Machado)

O vereador Maycon Willian (PSB) lidera a disputa para a Prefeitura de, no Sul de Minas Gerais. Ele soma 32,31% das intenções de voto, segundo apurou pesquisa da F5 Atualiza Dados. O levantamento foi encomendado pela TV Alterosa e divulgado peloA atual, Ana Gonçalves (Solidariedade), tem 9,01% e ocupa a última colocação. O percentual dela é o mesmo dos que pretendem votar branco ou nulo. Indecisos são 20,41%.O segundo candidato mais citado pelos eleitores é Messias Ferreira Martins, o Melão (Dem), com 16,5%. Em terceiro, com 12,76%, está Adriana Lemos (PSL).

Maycon mantém a liderança na pesquisa estimulada, em que nomes de postulantes não são apresentados aos entrevistados. Nesse cenário, ele 29,25% das intenções de voto, índice ligeiramente menor que o de indecisos — 31,29%. Também vereador, Melão foi mencionado por 12,07% dos entrevistados.



Em seguida, vem Adriana Lermos (11,39%). Brancos e nulos somam 8,5%, enquanto Ana Gonçalves dispõe de 7,48%.

Quase metade diz que voto já está definido

A eleição

A pesquisa

Ainda segundo a pesquisa da, 49,32% dos eleitores machadenses afirmam que a escolha para o pleito que se avizinha já está definida. Há 23,47% de opções momentâneas e 7,82% de decisões iniciais.A gestão deé tida como regular por 40,48% da população local. Boas avaliações são 23.64%, enquanto 10.54% classificam a administração como péssima.Outros 7,65% afirmam que o mandato é ruim. Avaliações ótimas representam 4,59% dos entrevistados.O pleito municipal está agendado para o dia 15 de novembro. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que Machado possui 29.598 eleitores. Por isso, a votação será em turno único. chapa de Adriana Lemos é composta por PSL e PSDB. Ana Gonçalves busca a reeleição com o apoio do Republicanos.O pessebistafirmou acordos com PP, PDT, PTB, PL, Cidadania, Patriota e PSD. O Democratas, de Melão, não formou coligação.Para construir o levantamento, a F5 ouviu 588 eleitores machadenses entre os dias 5 e 6 deste mês. A margem de erro, para mais ou para menos, é de 4 pontos percentuais. O nível de confiabilidade dos dados coletados é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MG-07838/2020.