Candidatos a vereador usam apelidos e codinomes para atrair eleitores

Plenário da Câmara Municipal de BH: pastor, professor, sargento, doutor e apelidos de animais estão de olho numa vaga (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS)







Já é tradição: para atrair a simpatia do eleitor, incontáveis candidatos a cargos legislativos optam por codinomes com menção a questões como profissão, religião e local de residência. Na eleição que vai definir a composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte para os próximos quatro anos não é diferente. “Pastor”, “Professor”, ‘Doutor” e “Sargento”, como de praxe, há aos montes. Mas quem também tenta ser vereador, por exemplo é uma “versão” do Barreiro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





O Estado de Minas compilou uma série de codinomes e apelidos usados pelos postulantes a uma das 41 cadeiras do Parlamento municipal. Juntos, eles batizam 232 dos mais de 1.500 candidatos. A alcunha mais utilizada é “Professor” — ou “Professora”. São 54 docentes, do PSL ao PCdoB, tentando angariar a simpatia do eleitor. Em seguida, vêm os “doutores”: há 31 participantes utilizando o termo como nome para a urna. Pastores são 15; padres, dois.





Patentes militares e cargos em forças policiais aparecem com frequência. Cabos, coronéis, sargentos, delegada, policial federal e subtenente compõem um grupo de 20 concorrentes. Entre eles estão dois ex-vereadores da capital: Elaine Matozinhos (PTB) lançou mão de sua trajetória como delegada para incrementar o nome eleitoral. Vilmo Gomes (PSC), subtenente, faz uso do mesmo expediente. Também participam da disputa dois vigilantes privados e um oficial da Marinha Mercante.





A “bancada da saúde” é outra corrente forte na corrida rumo à Câmara Municipal. Além dos doutores, há seis concorrentes que apostam nos serviços de resgate: em busca da reeleição, Bim da Ambulância (PSD), Eduardo da Ambulância e Dimas da Ambulância (ambos do PSC) têm outros quatro “xarás de sobrenome” como adversários. Mais seis utilizam a expressão “da Saúde” para compor o “nome eleitoral”. Há também menções a posto de saúde e ao trabalho de controle de zoonoses. Sete enfermeiros marcam presença na lista de concorrentes.





‘Bolsonaro do Barreiro’

Outros depositam fichas nos votos locais. Por isso, citam bairros e regiões da cidade em seus nomes. Há, por exemplo, uma menção ao Serra Verde, em Venda Nova. O líder em citações é o Barreiro: seis candidatos utilizam a região como ferramenta para “puxar” apoios. Um deles, Wanderson Matozinho de Souza, do PP, “dobrou” a aposta e vai concorrer como “Decinho Bolsonaro do Barreiro”. E, se há um “xará” do chefe do Executivo nacional, as figuras que se inspiram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão em falta na capital. Nenhum candidato belo-horizontino utilizará o apelido do ex-presidente como nome fantasia.





Se você é atleticano e frequenta os jogos do time em BH, pode já ter cruzado com José Robson Batista de Oliveira, imitador de Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador do clube. Ele vai incorporar o personagem também na vida pública, já que “Ronaldinho Sósia” concorre pela Rede Sustentabilidade. Quem também segue esse caminho é o “viral” Sandro Magno Chagas (PTB), o “Nanan do Galo Doido”, que se notabilizou nas redes sociais por tirar sarro de torcedores do Cruzeiro.





Uma série de outros apelidos consta na base de dados da Justiça Eleitoral para a disputa em Belo Horizonte. “Deputado" (DC) é, na verdade, Edival Ferreira de Oliveira. “Max Pé de Cachorro Coca Cola” (PL) nasceu como Adilson José Oliveira, enquanto “Boi” (Patriota) foi batizado José Geraldo de Carvalho. Participam do processo eleitoral, ainda, aqueles que acreditam no poder de estabelecimentos comerciais. Não faltam candidatos que incorporaram, aos seus nomes, referências a empreendimentos como autoescolas, farmácias, bares e restaurantes.









AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD):

Reunião com dirigentes do Mercado Municipal no início da tarde.

Após o encontro, declarações à imprensa.





Áurea Carolina (Psol):

Entrevistas à imprensa pela manhã.

À tarde, compromissos com integrantes do Fórum Metropolitano de Hip Hop.





Bruno Engler (PRTB):

Caminhada com apoiadores na Região Nordeste da capital pela manhã.

Reunião com equipe e correligionários e agenda parlamentar na ALMG à tarde.





Cabo Xavier (PMB):

Não informou seus compromissos





Fabiano Cazeca (Pros):

Visita com lideranças ao bairro Alto Vera Cruz pela manhã.

À tarde, entrevista para a imprensa.





João Vitor Xavier (Cidadania):

Reunião no Sindicato dos Jornaleiros e encontro com empreendedores digitais e profissionais de tecnologia em evento pela manhã.

À noite, debate de ideias com estudiosos (Evento Libertalks).





Lafayette Andrada (Republicanos):

Pela manhã, gravação de programa para o horário eleitora gratuito de rádio e TV.

À tarde, participará de sessão remota da Câmara Federal, cumprido agenda parlamentar.





Luisa Barreto (PSDB):

Produção de material para internet pela manhã.

Reunião com lideranças da comunidade nipônica de Belo Horizonte à tarde.





Marcelo Souza e Silva (Patriota):

Reuniões internas com o partido pela manhã.

À tarde, visita a comerciantes da região da Savassi.





Marília Domingues (PCO):

Não informou compromissos





Nilmário Miranda (PT):

Não informou compromissos





Rodrigo Paiva (Novo):

Pela manhã, videoconferência com o presidente da Cohab e caminha por Venda Nova.

À tarde, caminha no bairro Céu Azul e Planalto. Debate sobre educação no final do dia.





Wadson Ribeiro (PCdoB):

Não informou compromissos





Wanderson Rocha (PSTU):

Gravação de vídeos para a campanha no decorrer do dia.





Wendel Mesquita (Solidariedade):

Pela manhã, gravação de programa eleitoral e para web.

À tarde, atividades parlamentares, reunião com a Associação Nacional dos Aposentados do Bemge, apresentação do plano de governo, reunião de coordenação e estratégias com equipe de campanha





Chapa indeferida

O juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho, da 39ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, não concordou com os termos do recurso apresentado por Bruno Engler (PRTB) para ter a coronel reformada da Polícia Militar Cláudia Romualdo como vice na chapa que disputa a prefeitura. Agora, o caso segue para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Inicialmente, o PRTB registrou, na Justiça Eleitoral, parceria formada por Engler e o presidente da legenda em Belo Horizonte, Mauro Quintão. O deputado estadual, contudo, discorda da composição e diz que a decisão viola acordo com o presidente nacional do partido, Levy Fidélix. Ao manter a decisão inicial, o magistrado alegou que não há "falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido ou mesmo existência de impedimento à candidatura”.