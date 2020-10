Secom: Bolsonaro encontra-se assintomático e em excelentes condições clínicas

O presidente Jair Bolsonaro está assintomático e em excelentes condições clínicas no décimo dia de pós-operatório de um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo na bexiga, afirma boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), do Ministério das Comunicações.



Bolsonaro foi submetido nesta segunda-feira a avaliação médica multiprofissional no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, a ultrassonografia evidenciou o completo esvaziamento da bexiga e ausência de cálculos residuais.



Leia a íntegra do boletim médico do hospital, divulgada pela Secom:



"Boletim Médico



São Paulo, 05 de outubro de 2020.

O Presidente da República Jair Bolsonaro foi submetido à avaliação médica multiprofissional na tarde desta segunda-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein.

O presidente encontra-se no décimo dia de pós-operatório, assintomático e em excelentes condições clínicas.

A ultrassonografia evidenciou o completo esvaziamento da bexiga e ausência de cálculos residuais.



Dr. Leandro Santini Echenique, cardiologista

Dr. Leonardo Lima Borges, urologista

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor-Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein



Secretaria Especial de Comunicação Social Ministério das Comunicações"