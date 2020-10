Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira, pagou 65% menos por imóvel no Rio

(sem partido),, comprou, em julho de 2019, um imóvel por um preço 65% abaixo do valor estipulado em avaliação da prefeitura do Rio de Janeiro.

Localizado nao apartamento tinha valor de cerca de R$ 1,2 milhão. Apesar disso, Ana pagou apenas R$ 420 mil pelo imóvel, deixando ainda de pagar o Imposto de Transmissão sobre Bens Intervivos (ITBI), equivalente a 3% o valor do imóvel. As informações são do jornal o O Estado de S.Paulo.