Candidatos se armam de máscara e álcool para caçar votos no interior de Minas

"No interior, existe muito corpo a corpo. Estamos fazendo com máscaras, para não entrar nas residências. Serão visitas rápidas. Não tem como não fazê-las, mas com todos os cuidados" Sirleia Moreira, candidata a prefeita em São Sebastião do Oeste, faz campanha em lives, mas também visita eleitores (foto: ASSESSORIA DE CAMPANHA/DIVULGAÇÃO)





A despeito das regras de distanciamento social para evitar a transmissão do novo coronavírus, candidatos de pequenas cidades do interior de Minas Gerais ainda apostam no tradicional corpo a corpo, como visitas aos eleitores, para conquistar votos. Eles até admitem que vão usar as redes sociais e os programas de rádio para, assim, evitar aglomerações, mas não escondem que o velho modelo de fazer campanha é o preferido. O Estado de Minas conversou com candidatos de algumas cidades para saber como eles vão resolver essa difícil 'equação', tendo de conquistar a distância o voto de um eleitor tão próximo.





Cientistas políticos ouvidos pelo EM destacam a importância das redes sociais na disputa nas cidades do interior do país, mas acreditam que os candidatos não vão abrir mão do tradicional corpo a corpo com o eleitor. O cientista político e professor da UFMG Felipe Nunes diz que atos presenciais continuarão mantidos, mas em menor frequência e com os devidos cuidados. “Vai ser muito difícil substituir a tradicional caminhada, a distribuição de materiais e as reuniões em casa. Esse tipo de campanha, em ambientes controlados, na minha avaliação, vai continuar e será intensificado”, afirma.





Nunes destaca que, provavelmente, não serão mais realizados os comícios e eventos de grandes aglomerações. Na visão do especiallista, as carreatas, em que os participantes ficam distribuídos entre os veículos, são eventos factíveis de ocorrer.





Para Murilo Medeiros, cientista político pela Universidade de Brasília (UnB), independentemente do corpo a corpo com o eleitorado, as redes sociais devem ser palco de intensas batalhas entre os postulantes às prefeituras e às câmaras municipais. “Provavelmente, teremos um cenário de guerra digital nas cidades do interior, com uma campanha individualizada e personificada nas características de cada candidato, visto que o debate nacional não influencia tanto as disputas no interior”, observa.





Além das lives para conquistar votos, os candidatos de municípios do Centro-Oeste de Minas apostam no contato direto com eleitor. Em Itapecerica e São Sebastião do Oeste, os tradicionais comícios, carreatas, presença de cabos eleitorais nas ruas com faixas, distribuição de santinhos e qualquer evento que gere aglomeração estão proibidos pela Justiça Eleitoral. “Fizemos a live da abertura da campanha, que teve participação muito boa. Mas é difícil com pandemia fazer campanha. As pessoas querem a nossa presença nas casas e não temos o alcance da televisão”, diz o prefeito de Itapecerica, Wirley Reis (Podemos), o Têko, candidato à reeleição.





O candidato carrega álcool em gel, usa máscara de proteção e busca se aliar às redes sociais. Uma alternativa encontrada por quem disputa vaga de vereador na cidade é acompanhar o candidato a prefeito da coligação no corpo a corpo, mantendo o distanciamento social indicado. É o caso do vereador Zezé Mariano (Podemos), que tenta novo mandato.





ZONA RURAL A estratégia de manter visitas a eleitores com regras sanitárias é adotada pela vereadora e candidata a prefeita de São Sebastião do Oeste Sirleia Moreira (PT). “No interior, existe muito corpo a corpo, estamos fazendo com máscaras para não entrar nas residências. Serão visitas rápidas. Não tem como não fazê-las, mas com todos os cuidados”, destacou.





Sem redes sociais, o candidato a vereador João Prata (PTC), de São Sebastião do Oeste, também vai investir nas visitas. Para evitar aglomeração, a ideia é contatar líderes, principalmente, na zona rural. Em Carmo do Cajuru, os candidatos devem apostar no contato com medidas restritivas. “Para visitar fica complicado, então devemos, primeiro, fazer o contato por WhatsApp, telefone, agendar e aí, então, visitar”, diz o candidato a vereador Marcelo Eletricista (Cidadania).