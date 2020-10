EM/Alterosa entrevistam candidatos

Diretores do Estado de Minas e da TV Alterosa sorteiam a ordem de apresentação dos concorrentes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Em mais uma ação para ajudar os eleitores a votar de forma consciente, os Diários Associados promoverão uma série de entrevistas diárias com os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A iniciativa faz parte do projeto de convergência da cobertura das eleições municipais no mês que vem, com a participação do Estado de Minas, da TV Alterosa e do Portal Uai.





Representantes dos candidatos se reuniram ontem na sede dos Diários Associados para o sorteio da ordem das entrevistas, que serão veiculadas ao vivo durante o Jornal da Alterosa – 2ª edição, de 22 deste mês até 12 de novembro. No mesmo dia, os candidatos também participarão de sabatinas com jornalistas do Estado de Minas.





Pelo sorteio, o primeiro a ser entrevistado será o candidato Fabiano Cazeca (Pros), no dia 22, que disputa o pleito pela primeira vez na capital mineira. Áurea Carolina (Psol) será entrevistada no dia 28. O deputado estadual João Vitor Xavier (Cidadania) vai encarar os microfones em 4 de novembro, enquanto Alexandre Kalil será o entrevistado no dia 5. A candidata que fecha a série é Luiza Barreto (PSDB), no dia 12, a três dias do primeiro turno das eleições.





A entrevista no Jornal da Alterosa terá duração de 5 minutos. Ao final desse tempo, a fala do candidato será interrompida, e o microfone cortado. De acordo com o regulamento, não haverá entrevista no feriado de 2 de novembro, Dia de Finados. Em razão da preocupação com o contágio do coronavírus, cada entrevistado poderá ser acompanhado de, no máximo, quatro assessores, que obrigatoriamente deverão usar máscaras. Apenas o candidato, no estúdio, poderá estar sem o acessório, ficando a uma distância de 3 metros dos entrevistadores.





Na pandemia

Diante das limitações provocadas pela pandemia, os candidatos tentam atingir os eleitores por meio de propaganda nas redes sociais e no contato através dos canais de mídia. Vitor Colares, assessor de Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, destaca que a entrevista será essencial. “A gente acha que essas entrevistas em profundidade são muito importantes para que o eleitor tome consciência do que foi feito na cidade, do que deixou de fazer por algum motivo, para que possamos discutir os problemas e soluções. Isso é fundamental nas democracias. A oportunidade que os Diários Associados nos dão de apresentar melhor todas as candidaturas é importante".





Representante do candidato João Vitor Xavier, Wederson Siqueira também valoriza a contribuição dos Diários Associados na busca pela democracia: “A Alterosa mantém sua característica de respeito pela democracia, dando oportunidade para os candidatos mostrarem suas propostas e conscientizar a população.”





Com a palavra...

Ordem das entrevistas ao EM/Alterosa, definida por sorteio

22/10 (quinta) Fabiano Cazeca (Pros)

23/10 (sexta) Rodrigo Paiva (Novo)

26/10 (segunda) Nilmário Miranda (PT)

27/10 (terça) Bruno Engler (PRTB)

28/10 (quarta) Áurea Carolina (Psol)

29/10 (quinta) Cabo Washington Xavier (PMB)

30/10 (sexta) Marcelo Souza e Silva (Patriota)

03/11 (terça) Wadson Ribeiro (PCdoB)

04/11 (quarta) João Vítor Xavier (Cidadania)

05/11 (quinta) Alexandre Kalil (PSD)

06/11 (sexta) Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

09/11 (segunda) Wanderson Rocha (PSTU)

10/11 (terça) Marília Domingues (PCO)

11/11 (quarta) Lafayette Andrada (Republicanos)

12/11 (quinta) Luisa Barreto (PSDB)