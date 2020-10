Ministro Paulo Guedes ataca Rogério Marinho após supostas críticas

Paulo Guedes teve reação inesperada ao ser questionado sobre suposta crítica de Marinho (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 3/4/20)

Brasília – Mais um impasse envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, movimentou o governo e o mercado financeiro. Circulou no mercado a informação de que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria criticado Guedes em reunião com economistas de bancos. Ele teria dito que Guedes é autor da proposta de financiar o Renda Cidadã com dinheiro de precatórios e que o programa será lançado mesmo se houver necessidade de estourar o teto de gastos.





Guedes disse não acreditar nas críticas do colegas, mas o atacou assim mesmo. “Realmente, não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora, se falou, está querendo furar teto, falou um negócio de precatórios. Se falou, já pode saber, é despreparado, desleal e fura-teto. Mas não acredito que ele tenha falado, não”, afirmou, ao ser questionado. Depois, em pronunciamento, Guedes foi mais incisivo: “Fura-teto para ganhar eleição é irresponsabilidade com as próximas gerações. Isso é mergulhar o Brasil num passado de inflação alta”.

Rogério Marinho divulgou nota negando que criticou Paulo Guedes em encontro com empresários (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS - 20/11/19)

O ministro do Desenvolvimento Regional emitiu nota para negar as críticas a Guedes. “Não foram feitas desqualificações ou adjetivações de qualquer natureza contra agentes públicos, nem tampouco às propostas já apresentadas”, afirmou Rogério Marinho, em nota. Ele alegou que as informações sobre a reunião com os economistas teriam chegado à imprensa de maneira distorcida e disse que “quem dissemina informações falsas como essas tem claro interesse em especular no mercado, gerando instabilidade e apostando contra o Brasil”. Ele ainda afirmou que o governo está comprometido com a política fiscal. É que, segundo as notícias que circularam no mercado, Marinho também teria dito que o Renda Cidadã vai sair do papel, apesar dos recentes impasses orçamentários que envolvem o programa, o que foi entendido como uma possibilidade de estouro do teto de gastos.





“A reunião teve o intuito de reforçar o compromisso do governo com a austeridade nos gastos e a política fiscal. Em sua fala, Rogério Marinho destacou que o governo reconhece a necessidade de construção de uma solução para as famílias que hoje dependem do auxílio emergencial e que essa solução será resultado de um amplo debate com o Parlamento, em respeito à sociedade e às âncoras fiscais que regem a atuação do governo”, afirma a nota, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A nota acrescenta que a própria discussão sobre o Renda Cidadã, que tem ocorrido há semanas sem que o governo e o Congresso cheguem a um consenso, “é uma demonstração do amadurecimento e consolidação das instituições brasileiras que defendem a disciplina fiscal e a saúde econômica do país, preservando as contas públicas e o teto dos gastos”.