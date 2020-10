Prefeito Kalil falta a debate e vira alvo dos demais candidatos à PBH

Dez dos 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte participaram do primeiro debate da campanha eleitoral na televisão, ontem à noite, na TV Band Minas. O programa teve regras específicas de distanciamento e higienização, por causa da pandemia de COVID-19. Dos 15 candidatos, 11 foram convidados, de acordo com a representatividade dos partidos no Congresso Nacional e com as regras estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Estiveram presentes Áurea Carolina (Psol), Fabiano Cazeca (Pros), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luísa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo), Wadson Ribeiro (PCdoB). Líder nas pesquisas, o prefeito Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, não compareceu e sua gestão acabou virando alvo de todos os demais concorrentes.

O tom do programa foi de críticas à atual administração. Já na primeira rodada de perguntas, em que a mediadora Inácia Soares questionou a todos os participantes ‘por que querem ser eleitos’, a maioria usou o tempo não para se apresentar, mas para atacar a gestão de Kalil. A política de combate à pandemia também foi abordada. Fabiano Cazeca afirmou que ‘empesas foram covardemente quebradas’ e João Vitor Xavier disse que falta diálogo ao prefeito.

O segundo bloco, no qual os candidatos fizeram perguntas uns para os outros, em ordem definida por sorteio, foi menos agressivo e mais propositivo. Apesar de algumas ideias apresentadas não serem tão simples de serem implantadas, como o monotrilho ligando o Barreiro ao Centro e a abertura de ‘duas largas avenidas’ do Belvedere ao Sion, foram sugeridas por Lafayete Andrada. A promessa recorrente de ampliação do metrô de BH parece ter sido substituída pela do monotrilho, também sugerido pelo Professor Wendel Mesquita. A diferença seria o trajeto. Na proposta de Wendel, o veículo sairia da Pampulha em direção à rodoviária, passando pelas avenidas Tancredo Neves e Pedro II.

O transporte público um dos assuntos mais abordados na primeira parte do debate. Cazeca comparou os ônibus da capital a ‘latas de sardinha’ e sugeriu a volta dos trocadores. Lafayette Andrada citou a sincronização de semáforos e a eliminação de gargalos. Wendel Mesquita sugeriu a criação da tarifa estudantil para alunos da rede municipal.





BOLSONARO E PT

Lafayette Andrada foi um dos primeiros a citar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Defendeu a implantação em BH, de escolas cívico-militares, política da qual o presidente é entusiasta.Isso gerou embate com Wadson Ribeiro, que declarou que as escolas não devem ter a presença de partidos, religiões ou militares, e sim de livros. Bolsonaro também foi citado por Áurea Carolina. Incitada por Fabiano Cazeca, ela criticou a promessa do presidente de ampliar a Linha 2 do metrô. Segundo a candidata, Bolsonaro fez ‘manobra’ no orçamento e anunciou a obra sem ter os recursos necessários.

Outro embate particular que chamou a atenção foi entre Nilmário Miranda e Rodrigo Paiva. O petista criticou a construção do hospital de campanha na Gameleira, “que não atendeu ninguém” e as práticas de corte de despesas do governador Romeu Zema, companheiro de partido de Paiva. Como resposta, o petista ouviu duas vezes que estava “equivocado” e que o Novo recebeu o estado “quebrado” pelo governo de Fernando Pimentel, correligionário de Nilmário.