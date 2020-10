Patrimônio de R$ 16 milhões

Fabiano Cazeca (Pros) e Alexandre Kalil (PSD) têm o maior patrimônio, conforme declarações de ambos prestadas à Justiça Eleitoral (foto: FABIANO CAZECA/ARQUIVO PESSOAL) (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.P RESS - 28/9/20)







Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, juntos, têm patrimônio de R$ 15,94 milhões. A conta foi feita com base nas declarações de bens apresentadas por cada um deles à Justiça Eleitoral. O primeiro lugar na lista é do empresário Fabiano Cazeca (Pros), com cerca de R$ 5,5 milhões. A maior parte do patrimônio dele está concentrada nas quotas de capital de uma empresa de consórcios. Há, ainda, um terreno e participações em outros empreendimentos. Em seguida, vem Alexandre Kalil (PSD), que busca a reeleição: aproximadamente R$ 3,6 milhões, divididos entre participações societárias, lotes, veículos, aplicações financeiras e imóveis.





Entre ações, carro, apartamento, depósito em conta e aplicações, o petista Nilmário Miranda possui R$ 1,2 milhão. Atrás dele, está o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania) — pouco mais de R$ 953,9 mil por conta de apartamento, dinheiro em conta, prédio comercial, participação em empresas e um carro. Rodrigo Paiva (Novo) tem quase R$ 934 mil. Os bens do candidato do Novo são ações, imóvel, recursos depositados em bancos e terrenos. A casa e o apartamento de propriedade de Cabo Washington Xavier (PMB) somam R$ 920 mil.





O deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos) tem quase R$ 640,6 mil, distribuídos entre contas correntes, automóvel, casa, terreno e apartamento. Um pouco menos — aproximadamente R$ 572,7 mil — detém Wadson Ribeiro. O candidato do PCdoB tem um veículo, um apartamento e aplicações de renda. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), deputado estadual, declarou dois apartamentos que, ao todo, valem R$ 535 mil. Wanderson Rocha (PSTU) informou ser dono de um apartamento, um carro e manter caderneta de poupança: os bens, juntos, valem mais de R$ 366,9 mil.





Marcelo de Souza e Silva (Patriota) tem valor próximo de R$ 242,4 mil — participações societárias, depósitos, consórcio, apartamento e carro. Partes de apartamentos e sítio, quotas de empresa e aplicações formam o patrimônio de mais de R$ 137,8 mil de Luisa Barreto (PSDB). Áurea Carolina (Psol) tem valor levemente superior a R$ 30,2 mil, dividido em duas contas correntes e um fundo de investimentos.





DIVERGÊNCIA DE DADOS

Chama a atenção o caso de Bruno Engler (PRTB). Envolvido em imbróglio em torno de seu vice-candidato, há duas chapas encabeçadas por ele protocoladas junto à Justiça Eleitoral. Uma delas, com a ex-coronel da Polícia Militar Cláudia Romualdo, foi rejeitada em primeira instância. Os dois registros, contudo, apresentam valores diferentes no que tange ao patrimônio. Na chapa que, neste momento, é a válida, Engler declarou ter mais de R$ 159,7 mil. Os bens possuídos por ele são um carro (FordKa), saldo em conta bancária e resultados provenientes de investimentos.





Na composição indeferida pela Justiça Eleitoral ontem, entretanto, Engler aponta ter mais de R$ 161,7 mil, entre conta corrente, aplicação de renda fixa e automóvel de outra marca (Renault Sandero). A reportagem pediu ao candidato que explique as diferenças. Em contato com o Estado de Minas, Engler explicou que a declaração inicial de seus bens foi feita com base no Imposto de Renda de 2019. Ao prestar contas pela segunda vez, para inscrever a chapa com Cláudia Romualdo, ele informou, por exemplo, a troca de veículo que fez no início deste ano.





Quatorze dos 15 postulantes ao Executivo municipal apresentaram seus bens. A exceção foi a estudante Marília Domingues, do PCO. O perfil dela na base de dados mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que não há patrimônio cadastrado. Procurado pelo Estado de Minas, o partido de Marília afirmou que a estudante não tem bens.





BENS DOS CANDIDATOS

Fabiano Cazeca (Pros) R$ 5.514.150,00

Alexandre Kalil (PSD) R$ 3.689.634,19

Nilmário Miranda (PT) R$ 1.238.550,41

João Vítor Xavier (Cidadania) R$ 953.986,84

Rodrigo Paiva (Novo) R$ 934.037,07

Cabo Washington Xavier (PMB) R$ 920.000,00

Lafayette Andrada (Republicanos) R$ 648.646,62

Wadson Ribeiro (PCdoB) R$ 572.712,64

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) R$ 535.000,00

Wanderson Rocha (PSTU) R$ 366.900,31

Marcelo Souza e Silva (Patriota) R$ 242.426,63

Bruno Engler (PRTB) R$ 159.759,89

Luisa Barreto (PSDB) R$ 137.886,65

Áurea Carolina (Psol) R$ 30.281,85

Marília Domingues (PCO) –





CHAPA INDEFERIDA

A Justiça Eleitoral indeferiu, em primeira instância, a chapa composta por Bruno Engler e a Coronel Cláudia Romualdo. Candidato do PRTB à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual pretende ter a militar como companheira na disputa. Seu partido, porém, já havia registrado aliança composta entre Engler e o presidente municipal da legenda, Mauro Quintão. A decisão é do juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho, da 39ª Zona Eleitoral. No texto, o magistrado alega que a chapa formada por Engler e Quintão é fruto do que foi decidido na convenção municipal do PRTB — por isso, a mudança foi negada. De acordo com o juiz, um Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) torna legítima a manutenção de Quintão como vice-candidato. Engler informou que vai recorrer da decisão.