Pesquisa aponta liderança folgada de Kalil na disputa pela prefeitura

Prefeitura de Belo Horizonte: 15 candidatos estão na disputa pelo comando do Executivo municipal este ano, mas número pode ser menor (foto: EULER JÚNIOR/EM/D.A.PRESS - 6/12/12)







O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, tem 56,5% das intenções de voto dos eleitores da capital, segundo pesquisa estimulada realizada pelo Instituto Paraná e divulgada ontem à noite. Em seguida, estão João Vitor Xavier (Cidadania), com 6,6%; Áurea Carolina (Psol), com 4,5%, Rodrigo Paiva (Novo), com 3%, Bruno Engler (PRTB), com 2,4%; Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), com 2,3%; Nilmário Miranda (PT), com 1,6%; Cabo Xavier (PMB), com 1,2%; Marília Domingues (PCO), com 1,2% e Luisa Barreto (PSDB), com 1%.





Os demais candidatos tiveram menos de 1% dos votos dos entrevistados na pesquisa. Marcelo de Souza e Silva (Patriota) e Wanderson Rocha (PSTU) ficaram empatados com 0,5%; Wadson Ribeiro (PCdoB) teve 0,4% de preferência dos eleitores. Fabiano Cazeca (PROS) e Lafayette de Andrada (Republicanos) receberam 0,1% cada. Entre os entrevistados, 5,4% responderam que não sabem em quem votarão, enquanto 12,7% responderam que não votarão em nenhum dos candidatos.





Os números acima se referem à pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Na pesquisa espontânea, na qual não se apresentam opções aos eleitores entrevistados, Kalil aparece em primeiro lugar, com 27,2%. Áurea Carolina tem 1,7% das intenções de voto e João Vitor Xavier, 1,3%. Bruno Engler e Rodrigo Paiva tiveram 0,7% cada. Nilmário Miranda ficou com 0,4% e Professor Wendel Mesquita com 0,2%. Os demais candidatos citados somaram 1,1%. O número de indecisos é muito alto, chega a 55,4% e os que disseram que não votarão em ninguém 11,2%.





O Paraná Pesquisas perguntou também aos eleitores em qual candidato não votariam de jeito nenhum. O nome com maior índice de rejeição foi o de Rodrigo Paiva, citado por 51,3% dos entrevistados. João Vitor Xavier foi rechaçado por 47,7%, Áurea Carolina por 35,1% e Alexandre Kalil por 26,5% do eleitorado. O levantamento foi feito com 820 eleitores maiores de 16 anos, entre 25 e 29 de setembro, em Belo Horizonte. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MG-06842/2020.