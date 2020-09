Apenas quatro dos 41 vereadores de BH não vão tentar novo mandato

Dos 41 vereadores de Belo Horizonte, 37 vão disputar novo mandato este ano. Apenas quatro (10%) não tentarão a reeleição: Dr. Bernardo Ramos (Novo), Fernando Borja (Avante), Orlei (PSD) e Ronaldo Batista (PSC). Bernardo Ramos assumiu vaga na Câmara em abril deste ano, como suplente de Mateus Simões (Novo), que assumiu como secretário-geral do Estado do governo Zema. Já Borja, então candidato pelo PTdoB, foi eleito em 2016 com 4.384 votos, sendo o 36º na lista dos candidatos escolhidos para compor a legislatura 2017-2020. Pelo mesmo partido, Orlei foi a opção de 6.133 belo-horizontinos no último pleito e foi o 20º mais votado na capital mineira, com a aplicação do quociente eleitoral.





Já Ronaldo Batista assumiu uma cadeira na Câmara de BH em agosto de 2019. Ele substituiu o vereador Cláudio Duarte (PSL), que teve o mandato cassado por suspeita de rachadinha, quando o vereador obriga um servidor público a devolver parte do salário. A única surpresa é quanto à desistência de Batista. Ele figurou na lista dos candidatos pelo PSC na convenção partidária, mas recuou. Em 21 de agosto deste ano, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do vereador. A operação fez parte de uma investigação sobre um homicídio de outro parlamentar na cidade de Funilândia, na Região Central de Minas, em julho de 2019. O Estado de Minas tenta contato com Batista desde segunda-feira para entender os motivos de sua ausência na lista de candidatos.





Dois vereadores de BH mudaram parcialmente o nome na urna: Hélio da Farmácia (PSD) virou Helinho da Farmácia, enquanto Reinaldo Gomes (MDB) adotou Reinaldo Gomes Preto Sacolão. Os 37 candidatos à reeleição vão disputar com outros 1.525 nomes que tentam ingressar na Câmara. Neste ano, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), serão 100 candidatos a mais para o Legislativo da capital mineira em relação ao último pleito, em 2016. Nessas eleições, 1.462 concorreram ao Legislativo de BH.





Em 2016, 38 vereadores tentaram a reeleição na Câmara de BH, mas somente 18 conseguiram se manter no cargo: Arnaldo Godoy (PT); Autair Gomes (PSC); Bim da Ambulância (PSDB); Fernando Luiz (PSB); Dr. Nilton (Pros); Elvis Côrtes (PSD); Gilson Reis (PCdoB); Jorge Santos (PRB); Professor Juliano Lopes (PTC); Juninho Los Hermanos (PSDB); Léo Burguês (PSL); Orlei (PTdoB); Henrique Braga (PSDB); Pedro Patrus (PT); Preto (Democratas); Professor Wendel Mesquita (PSB); Reinaldo Gomes (PMDB); e Wellington Magalhães (PTN).





Desses 18, dois não seguem mais na Casa: Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) e Wellington Magalhães (DC). Mesquita venceu as eleições de 2018 para o cargo de deputado estadual e abdicou do Legislativo municipal, enquanto Magalhães foi cassado em novembro de 2019 por cinco motivos: improbidade administrativa e fraude em licitação pública; tráfico de influência; ameaças a outros vereadores e cidadãos; abuso de prerrogativa na ampliação do próprio gabinete e eliminação do Plenário Paulo Portugal; e falsa declaração prestada às autoridades públicas.





Desde o último domingo, a propaganda eleitoral é permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.





CANDIDATOS À REELEIÇÃO