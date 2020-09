Substituto do Bolsa-Família terá recursos de precatórios e Fundeb

Jair Bolsonaro, presidente da República: "Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a Lei do Teto de Gastos. Queremos demonstrar à sociedade e ao investidor que o Brasil é um país confiável" (foto: ALAN SANTOS/PR)







O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda do governo que substituirá o auxílio emergencial e o Bolsa-Família. Para financiar o programa, a proposta é usar os recursos de pagamento de precatórios e parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos após decisão definitiva da Justiça.





“Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a Lei do Teto de Gastos. Queremos demonstrar à sociedade e ao investidor que o Brasil é um país confiável”, disse o presidente em declaração à imprensa após reunião com ministros e líderes partidários na manhã de ontem, no Palácio da Alvorada.





O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, explicou que as propostas das duas fontes de renda serão apresentadas tanto na PEC do Pacto Federativo, quanto na PEC Emergencial, que tratam da desindexação dos gastos públicos. “O Brasil tem no Orçamento R$ 55 bilhões para pagar de precatórios e vamos utilizar o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. Vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal. E o que sobrar desse recurso, juntando com o que tem no orçamento do Bolsa-Família, vai criar e patrocinar o novo programa”, explicou Bittar.





Bittar reconheceu que o uso de parte dos recursos com precatórios e do Fundeb foi a “única saída” encontrada para financiar o Renda Cidadã, a partir de janeiro, sem estourar o teto de gastos. De acordo com ele, após as críticas do presidente Jair Bolsonaro, de parlamentares e de entidades empresariais sobre as demais propostas sugeridas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como a redução de subsídios, a taxação de lucros e dividendos, a desindexação e o congelamento de aposentadorias e do salário mínimo, a alternativa foi encontrada com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que está reformulando o Bolsa-Família.





“A gente tinha que arrumar uma solução. E, de onde viriam os recursos, tem muita gente incomodada. O ministro Paulo Guedes tinha uma proposta que não passaria no Congresso, que era a desindexação total do salário mínimo e mexer no abono salarial. Quando o presidente disse que não ia tirar do pobre para dar ao paupérrimo, matou essa proposta”, justificou Bittar. “A nova proposta não fura o teto e consegue mexer com despesas que estão no Orçamento. Para o ministro Paulo Guedes, o pior cenário, já que não podia incluir a desindexação, era fazer outro extrateto”, acrescentou.





Bittar pretende apresentar a proposta amanhã. Ele é o futuro relator-geral do Orçamento de 2021. A PEC Emergencial trata da regulamentação dos gatilhos que precisam ser acionados no caso do descumprimento do teto de gastos – emenda constitucional que limita despesas pela inflação do ano anterior – e que hoje é considerada a única âncora fiscal pelo mercado para não desabar a confiança sobre a capacidade do governo em honrar suas dívidas.





De acordo com o senador, o Orçamento prevê R$ 55 bilhões para o pagamento de precatórios e ele vai incluir na PEC Emergencial a proposta para criar o Renda Cidadã, tendo como recursos 2% da Receita Corrente Líquida (RCL), que giram em torno de R$ 900 bilhões, e até 5% dos recursos extras da União para o Fundeb, que vão aumentar gradualmente ao longo dos próximos anos, passando dos atuais R$ 10 bilhões até chegar em R$ 23 bilhões. O senador evitou falar em valores para o novo benefício, porque isso dependerá de como será aprovada a proposta pelo Congresso.





O parlamentar ainda se defendeu das críticas sobre o fato de a medida criar uma espécie de calote nos precatórios, que são dívidas de ações judiciais do governo, e destacou que dar um auxílio de R$ 600, como a oposição vem propondo, é que seria “mau-caratismo”.“O que vai ser calote é a proposta de pagar R$ 600. Isso é mau-caratismo. Todo mundo sabe que o governo não tem dinheiro para isso”, afirmou. Pelas contas de Bittar, se os 2% da RCL forem aprovados, isso significará que o governo passará a pagar dos precatórios previstos, ou seja, R$ 18 bilhões dos R$ 55 bilhões estimados na PEC orçamentária. Os R$ 37 bilhões restantes financiariam o novo programa, somando-se aos R$ 34,8 bilhões previstos para o Bolsa-Família. Logo, o valor do Renda Cidadã, ainda sem considerar os recursos do Fundeb, teria uma largada de R$ 71,8 bilhões.





Hoje, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai, finalmente, instaurar a Comissão Mista do Orçamento (CMO) para que o Legislativo inicie a apreciação das matérias da área fiscal para encontrar os espaços para encaixar o Renda Cidadã. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) está parado desde abril e o Orçamento, desde o fim agosto. De acordo com o senador, na PEC Emergencial ele vai incluir a proposta do Renda Cidadã e na PEC do Pacto Federativo vai propor a desvinculação de despesas e uma série de medidas para acabar com os supersalários no setor público e criar mecanismos para o cumprimento do teto do funcionalismo, de R$ 39 mil ao mês. “Vamos tentar fazer com que esse seja cumprido e a PEC do Pacto vai pegar as brechas existentes atualmente”, adiantou. Ele criticou, principalmente, o fato de alguns órgãos terem férias de mais de 60 dias e isso acabar se tornando um 14º ou 15º salários.





TRÊS EIXOS

O ministro Onyx Lorenzoni afirmou, após participar de evento com o governador Romeu Zema, em BH, que desde novembro do ano passado o governo estuda os programas de transferência de renda. “Montamos um programa (Renda Cidadã) que tem três grandes eixos: o mérito, a empregabilidade — em busca da emancipação das famílias — e o foco na primeira infância”, afirmou. Segundo ele, “uma criança pobre no Brasil, na regra, chega à 1ª série do ensino fundamental e demora de um a três anos para ser alfabetizada. Uma criança de classe média, que tem os estímulos adequados na primeira infância, chega à 1ª série e se alfabetiza em menos de três meses”.





Ele afirmou também: “O Brasil, desde o ano passado, tem no programa Criança Feliz algo que trabalha o desenvolvimento pleno de todas as crianças que estão no Bolsa-Família. Está, no futuro Renda Cidadã, a conexão com o terceiro, o quarto e o quinto anos de vida, para que a criança de uma família mais vulnerável economicamente possa se apresentar, à 1° série, com a mesma condição de aprendizagem que uma criança de classe média.”





Segundo ele, o Brasil tem hoje R$ 35 bilhões previstos para o ano que vem. “Com esses recursos, conseguimos, por exemplo, introduzir o mérito escolar e pagar um prêmio às crianças que tiverem bom desempenho escolar no ensino fundamental. Estamos prevendo que mais de 1,5 milhão de crianças do Bolsa-Família irão ser premiadas por seu desempenho”. (Com agências)





Criação da nova CPMF não avança no Congresso

Brasília – A proposta do governo federal que possibilita a criação de um imposto sobre transações financeiras que ocorrem de forma digital, nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), ainda não tem a aceitação do Congresso Nacional. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disseram que a proposta de reforma tributária do Executivo está “praticamente acertada”. No entanto, ainda é preciso estabelecer um acordo com deputados e senadores sobre a parte do texto que sugere a implementação do novo tributo. De acordo com Guedes, o governo não quer aumentar impostos, mas sim, substituir alguns encargos.





A nova CPMF tem sido apresentada pelo ministro como uma forma para desonerar a folha de pagamento para até um salário mínimo e, ainda, viabilizar o financiamento do Renda Cidadã, novo programa de renda mínima que vai substituir o Bolsa-Família. A proposta do governo com o novo imposto é tributar as transações eletrônicas com uma alíquota entre 0,2% e 0,4%. Além disso, o encargo deve incidir tanto sobre os saques quanto os depósitos das contas bancárias dos contribuintes. “Do ponto de vista político, continuamos estudando esse capítulo, particularmente, na reforma tributária. O resto, praticamente, já está acertado. Estamos trabalhando. Temos a nossa proposta praticamente pronta e agora é a política que dá o timing”, garantiu Guedes. “A reforma tributária não houve, ainda, acordo com os líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar”, acrescentou o deputado Ricardo Barros.





Os dois participam de uma reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e líderes de partidos da Câmara e do Senado para discutir os projetos da política econômica do governo. Segundo Guedes, a desoneração da folha de pagamento para trabalhadores que ganham até R$ 1.045 precisa ser estabelecida para corrigir “falhas gravíssimas”, como a desigualdade de renda no Brasil e a alta do desemprego. “Não vamos aumentar impostos. Estamos substituindo. Um deles é a desoneração da folha. Nós descobrimos duas coisas gravíssimas. O Renda Cidadã, que já estava no programa de governo do presidente, agora encontra o timing político perfeito para entrar na pauta. Nós vamos ter que aterrissar o auxílio emergencial nesta renda básica a partir de 1º de janeiro”, comentou Guedes.





“Além disso, descobrimos um outro problema, os invisíveis: 40 milhões de brasileiros. Vamos ter que pensar em carteira verde-amarela, em desoneração de folha. Gostaríamos que eles conseguissem ser absorvidos pelas empresas lá na frente, barateando o custo de trabalho, o custo de criar emprego. O Brasil é um país que precisa criar emprego em massa, mas que tem um problema de desemprego em massa”, acrescentou o ministro.





Durante a reunião, o governo também discutiu com os parlamentares a proposta de reforma tributária, mas, segundo o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), ainda não houve um acordo sobre o texto. “Nós continuaremos conversando para que ela possa avançar”, disse.





A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo, que já está em tramitação, trata apenas da unificação de impostos federais e estaduais num futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. A segunda parte, que ainda será enviada ao Congresso, deve tratar sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas.