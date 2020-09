Com Cristiane Brasil presa, PTB desiste de candidatura à Prefeitura do Rio

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) não vai mais lançar candidato próprio à Prefeitura do Rio. O nome da ex-deputada Cristiane Brasil chegou a ser oficializado, mas o partido desistiu da candidatura na última segunda-feira, 21, após a Justiça ter decidido manter a prisão preventiva da política, detida por suspeitas de fraudes na área de Assistência Social do Rio.



A legenda chegou a cogitar o lançamento de Fernando Bicudo, que seria o vice de Cristiane, como candidato, mas acabou decidindo abortar a campanha em solidariedade à filha de Roberto Jefferson.



A prisão de Cristiane Brasil ocorreu no âmbito da Operação Catarata. Segundo o Ministério Público, a ex-deputada participou de um suposto esquema de desvio entre 2013 e 2017, quando ocupou pastas na Prefeitura Municipal do Rio, nas gestões de Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos).



O PTB não informou se apoiará algum outro candidato na capital fluminense, apenas que seguirá a resolução da Executiva Nacional que veta alianças com PT, PSOL, PDT, PCdoB, REDE, PSB, PCB, PSTU e PCO.