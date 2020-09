Michelle quer censurar Micheque

A primeira-dama prestou queixa contra música da banda Detonautas sobre o caso Queiroz (foto: Zak BENNETT/AFP - 9/3/20)

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, quer a música Micheque, de autoria da banda de rock Detonautas, fora do ar. A canção faz alusão satírica aos depósitos de cheques no valor de R$ 89 mil que teriam sido feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado por um esquema de "rachadinha" junto com sua mulher.





Michelle prestou queixa na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo, alegando ser vítima de ofensa, injúria, calúnia e difamação. O requerimento é para que a obra seja retirada das plataformas digitais e proibida de ser executada em lugares públicos ou privados.





A composição é do vocalista dos Detonautas Tico Santa Cruz, e tem participação especial de Marcelo Adnet. No começo da canção, o humorista imita a voz do presidente em referência à frase dita por ele a um jornalista ao ser questionado sobre Michellee e os cheques. “Minha vontade é encher tua boca na porrada, tá?”. A letra gira em torno da questão e pergunta à primeira-dama a procedência do dinheiro. “Hey, Michelle, conta aqui para nós/A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?”, diz um dos refrões.





O músico Tico Santa Cruz comentou a situação por meio das redes sociais ontem. Segundo ele, a música representa o “desejo legítimo de manifestação da liberdade de expressão”. O artista conclui justificando que a letra da música não constitui calúnia ou difamação.