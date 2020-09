Bolsonaro deixa hospital

No hospital, Bolsonaro postou foto em homenagem ao Dia Nacional do Surdo (foto: Facebook.com/Reprodução)

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta na tarde de ontem do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um dia após passar por cirurgia para a retirada de cálculo na bexiga. Segundo boletim médico divulgado poucas horas antes da saída, Bolsonaro estava com “ótima evolução clínica, não apresentando sangramentos e estava afebril”. Também foi retirada a sonda vesical.





O chefe do Executivo já estava recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto. Mais cedo, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que o acompanhou, postou uma foto do presidente nas redes sociais. O presidente posou vestindo uma camisa do time do Ferroviário, do Ceará. Em alusão ao Dia Nacional do Surdo, comemorado ontem, Bolsonaro cumprimentou a população em libras, com a mão direita. O candidato a prefeito de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomanno, também visitou o presidente.





Apesar do repouso, o presidente inicia amanhã mesmo sua agenda política. Os reflexos da pandemia do novo coronavírus no bolso dos mais pobres têm deixado Bolsonaro com uma pulga atrás da orelha. Por mais que o governo já tenha adotado medidas para tentar preservar empregos e, sobretudo, socorrer os brasileiros que perderam a renda por causa da COVID-19, o chefe do Executivo terá de fazer ainda mais, especialmente para não perder a popularidade entre essa parcela da população, que vai cobrar o presidente por uma camada de proteção social mais ampla.





O recente número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicou que pelo menos 13 milhões de brasileiros estão desocupados, pressiona o governo a encontrar uma saída para o auxílio emergencial que seja tão eficiente quanto o benefício, que já alcançou 67,2 milhões de pessoas. Ciente disso, na última semana, em diversas reuniões com deputados e senadores, Bolsonaro deu as instruções à sua base aliada no Congresso Nacional de como montar um novo programa de transferência de renda, que deve ser mais robusto que o Bolsa-Família.





AUXÍLIO EMERGENCIAL

O presidente quer acelerar as discussões para que o benefício possa ser repassado já no início de 2021. Como o auxílio emergencial termina em 31 de dezembro deste ano, a ordem de Bolsonaro é não deixar ninguém desamparado, como disse o senador Márcio Bittar (MDB-AC). O parlamentar, que é o relator do Orçamento do próximo ano e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, ficou incumbido de construir as regras do novo programa.





“O programa novo cria mecanismos que fazem com que as pessoas queiram ter a carteira assinada. As pessoas têm medo de deixar o Bolsa hoje. Temos ideias que transformariam essa modernização em uma coisa mais ágil, mais impermeável à fraude. Já foram feitos muitos filtros, mas o novo programa faz um filtro a mais”, explicou Bittar.





O que também explica a urgência de Bolsonaro em apresentar um substituto ao auxílio também é o fato de o presidente querer dar uma garantia aos brasileiros mais humildes de que eles não serão esquecidos na sua administração. O governo acredita que, ao continuar transferindo renda para os pobres, pode fazer com que a avaliação do presidente siga sendo alta nessa parte da população.