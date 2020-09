Com desistência de Igor Timo, corrida à PBH terá 15 nomes; confira os candidatos

Gabinete do prefeito fica em prédio na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital

Igor Timo (Podemos) estava confirmado na disputa por seu partido. Nessa sexta-feira (25), a desistência foi oficializada com a inclusão do Podemos na coligação que vai apoiar João Vítor Xavier (Cidadania). Confira os nomes:

A eleição deste ano em Belo Horizonte terá número recorde de candidatos . Antes deste ano, o pleito com maior número de opções foi o último, em 2016, com 11 postulantes. Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, a média depor pleito é de 6,7 para a Prefeitura de BH. A eleição com o menor número de políticos postulantes foi justamente naquele ano, com dois nomes: Sérgio Ferrara (PMDB, atual MDB) e Maurício Campos (PFL, atual Democratas).