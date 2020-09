PMB declara apoio à candidatura de Marcio França em São Paulo

O ex-governador Márcio França, candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, recebeu oficialmente nesta quinta-feira, dia 24, o apoio do Partido da Mulher Brasileira (PMB), que desistiu de apoiar a candidatura de Joice Hasselmann (PSL). Com isso, a coligação no entorno de França passa a somar seis partidos - PDT, Avante, Solidariedade e PMN, além do PSB e do PMB. O novo aliado, no entanto, não acrescenta tempo de rádio e TV no horário eleitoral já que a sigla não possui representação no Congresso Nacional.



França e o vice de sua chapa, Antônio Neto (PDT) participaram do ato de apoio ao lado da presidente nacional do PMB, Suêd Haidar, realizado à tarde no Jardim Rosana, na zona sul da cidade.



"Perdemos a eleição por 1% dos votos. Vamos de novo para o embate. A disputa não mudou, é exatamente a mesma. O prefeito atual é o João Doria", afirmou o ex-governador, em referência à disputa pelo Palácio Bandeirantes que elegeu o seu sucessor em 2018. Ele destacou, no entanto, que venceu na capital paulista. Considerando apenas os eleitores paulistanos, França obteve 58,1% dos votos válidos, um total de 3,3 milhões de votos.



O atual prefeito, Bruno Covas, era vice de Doria na Prefeitura e assumiu o mandato quando o atual governador deixou o cargo para disputar as últimas eleições.