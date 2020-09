Romeu Zema sanciona a reforma da Previdência dos servidores de Minas

Governador Romeu Zema postou foto com seus auxiliares nas redes sociais, após sancionar a reforma da Previdência estadual (foto: Twitter/Reprodução)







O governador Romeu Zema (Novo), sancionou ontem a Lei Complementar 156, que integra a reforma da Previdência dos servidores públicos civis do estado, aprovada na Assembleia Legislativa em 4 de setembro. A economia calculada é de R$ 2,2 bilhões por ano, considerando-se a revisão das alíquotas de contribuição pagas pelos servidores civis do estado, que ficaram entre 11% e 16% dos vencimentos em tabela progressiva. Ele comemorou a medida, que terá importante impacto sobre o déficit previdenciário, um dos maiores problemas da administração estadual. “Dia histórico para Minas: sanciono hoje as novas regras da Previdência estadual, que valem para todos os poderes”, afirmou Romeu Zema em suas redes sociais.





Segundo Zema, “o conjunto de normas busca garantir a sustentabilidade das aposentadorias dos servidores públicos e das pensões, além de contribuir significativamente para o equilíbrio fiscal do estado, permitindo que mais recursos sejam empregados em políticas públicas voltadas a todos os cidadãos mineiros”. O déficit previdenciário de Minas Gerais é de R$ 130 bilhões, em valores corrigidos.





Os servidores que adquiriram as condições de se aposentar antes da aprovação da reforma previdenciária manterão seus direitos adquiridos, conforme os critérios anteriores. O Abono Permanência também está mantido para quem já faz jus ao benefício. Além disso, foram criadas regras de transição para os servidores que estejam próximos do prazo de aposentadoria. As novas idades mínimas para aposentadoria valem para todos que entrarem no serviço público estadual após a publicação da Lei Complementar 156 e para os servidores atuais, que poderão optar pelas regras de transição.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira





mudanças APROVADAs

como fica a Previdência dos servidores mineiros





Alíquotas de contribuição

Todo o funcionalismo, independentemente do vencimento, contribui com 11%





ALÍQUOTAS

11% – vencimentos até R$ 1.500

12% – vencimentos de R$ 1.500,01 até R$ 2.500

13% – vencimentos de R$ 2.500,01 até R$ 3.500

14% – vencimentos de R$ 3.501,00 até R$ 4.500

15% – vencimentos de R$ 4.501,00 até R$ 5.500

15,5% – vencimentos de R$ 5.500,01 até R$ 6.101,06

16% – vencimentos acima de R$ 6.101,06





IDADE PARA APOSENTADORIA

Servidor em geral – 62 anos (mulher) e 65 (homem)

Professor – 57 anos (mulher) e 60 (homem)

Servidor exposto a agentes prejudiciais à saúde – 60 anos (mulher e homem)

Policial civil, policial da ALMG, agente penitenciário e socioeducativo – 55 anos (mulher e homem)





TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Servidor em geral – 25 anos

Professor – 25 anos exclusivos em magistério

Servidor exposto a agentes prejudiciais à saúde – 25 anos

Policial civil, policial da ALMG, agente penitenciário e socioeducativo – 30 anos