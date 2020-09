Atual e a antecessora buscam votos

Betim (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 7/6/17)



A disputa pela Prefeitura de Betim, na Grande BH, promete ser acirrada. O prefeito Vittorio Medioli (PSD) foi confirmado pela convenção partidária. Da esquerda, Maria do Carmo Lara (PT) é nome forte ao embate e tenta o retorno ao Executivo após oito anos. Medioli é italiano naturalizado brasileiro, empresário do setor de transportes, agrícola e do ramo de produção de biocombustíveis e cogeração de energia e dono de editora. Foi deputado federal por quatro mandatos seguidos, entre 1991 e 2006. Segundo ele, sua gestão foi de superação. “Iniciamos em situação dramática, com dívidas que pareciam impagáveis, sem recurso em caixa, fornecedores se negando a manter o abastecimento. Negociamos e sanamos parte da dívida. E ainda conseguimos realizar mais de 200 obras”, diz o prefeito, que terá Cleusa Lara (PSL) como vice.





Betim tem histórico de rupturas de vices com os prefeitos e este ano a tradição se mantém. O vice prefeito, Dr. Vinícius Resende (Rede), também se lançou na disputa pela prefeitura e terá o empresário Fabrício Freire como vice. Médico generalista na cidade, Dr. Vinícius já foi vereador de Betim entre 2013 e 2016. Na oposição está Maria do Carmo, psicóloga e professora aposentada da rede estadual de ensino, uma das fundadoras do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) na cidade. Foi prefeita de Betim por dois mandatos, 1993 a 1996 e de 2009 a 2012. Foi três vezes eleita deputada federal, tendo renunciado ao último mandato para assumir como chefe do Executivo de Betim. Seu vice será Edson Soró.





“O atual mandato não olha para a maioria da população, não ouve nem o líder comunitário nem o pequeno, médio empresário ou o comerciante. Não é uma gestão participativa”, diz Maria do Carmo, que prevê uma campanha difícil. Outra candidata é Gabriela Clemente (Psol), que integra o Movimento Partida, grupo criado para impulsionar feministas e antirracistas para a ocupação do governo. Ela é professora, mestre em artes e bacharel em história. O vice ainda não foi definido. Junio Araujo (Solidariedade), mais conhecido como “Juninho da Saúde”, também está no páreo. Ele é servidor público que atuou muitos anos na Secretaria de Saúde de Betim e é professor universitário. Compondo sua chapa como vice está a doutora. Júlia.





Dr. Xaropinho (MDB) também está na disputa. É médico generalista e especialista em pediatria, mora no Jardim Terezópolis há 28 anos, onde atua na UPA, e se considera representante da periferia. O vice da chapa ainda não foi definido.





