Após apoiar Covas, Marta anuncia desfiliação do Solidariedade

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy decidiu neste domingo (13) se desfiliar do Solidariedade. Marta comunicou a desfiliação aos presidentes dos Diretórios Nacional, deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, e municipal do partido, Pedro Nepomuceno.



Ela afirmou no comunicado que sai da legenda "por motivos políticos que já se tornaram públicos e amplamente divulgados". Marta escolheu apoiar a reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB), apesar de o SD ter optado pela adesão ao candidato a prefeito Márcio França (PSB).



Marta afirmou, no requerimento de desfiliação também enviado à Justiça Eleitoral, que a decisão é "em caráter irrevogável e irretratável". A desfiliação acontece após a convenção do SD ter oficializado na manhã deste domingo a coligação com França. No encontro, autoridades partidárias disseram que havia a possibilidade de a ex-prefeita de São Paulo ser expulsa da sigla.