Eleitor sem máscara e que não higienizar mãos será impedido de votar

Todas as precauções serão tomadas, disse o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso (foto: ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE - 26/5/20)

Brasília – Um milhão de litros de álcool em gel e mais de 9 milhões de máscaras e escudos faciais. Esses itens fazem parte do material que será usado para garantir a segurança sanitária dos eleitores e mesários nas eleições municipais de novembro. Por causa da pandemia, não será usada a biometria neste ano. As seções eleitorais também terão adesivos no chão para marcar a distância entre as pessoas, que não poderá ser menor do que um metro. O material foi doado por 30 empresas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia anunciado duas mudanças: a antecipação da abertura dos locais de votação em uma hora, para as 7h, e a dispensa da impressão digital. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, detalhou como o eleitor deve proceder desde o momento em que chega até a saída da seção eleitoral. Estão aptos para votar 147,9 milhões de pessoas no país.





Esse passo a passo estará também em cartazes em todos os locais de votação. O protocolo de segurança foi elaborado por uma consultoria sanitária formada por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Os profissionais atuaram voluntariamente. A ideia é manter o afastamento para reduzir ao máximo o risco de contaminação por COVID-19 entre eleitores e mesários. Por isso, segundo Barroso, o uso de máscara será obrigatório. O TSE também aconselha que os eleitores levem sua própria caneta para assinar o caderno de votação com a identificação do eleitor.





Além disso, se o eleitor se recusar a higienizar as mãos com álcool em gel disponibilizado em cada seção eleitoral, será impedido de votar. As urnas não serão higienizadas após cada votação, por isso os eleitores deverão cuidar da higiene das mãos antes e depois de votar. O tempo de votação foi ampliado em uma hora, das 7h às 17h, com as primeiras três horas (das 7h às 10h) preferencialmente para pessoas com mais de 60 anos, que estão no grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. Nesse horário poderão votar outras pessoas – assim como os idosos que não puderem ir no período, poderão exercer o direito ao voto em qualquer outro horário ao longo do dia.





O protocolo não vale apenas para quem vai votar, mas também para quem precisar justificar a ausência. Além do formulário de papel, que precisava ser entregue em uma seção eleitoral, desta vez será possível enviar a justificativa por meio do aplicativo de celulares e-Título. Será necessário autorizar que o aplicativo acesse a localização do celular, para confirmar que a pessoa não está no domicílio eleitoral. A justificativa pode ser feita até 60 dias após cada turno das eleições. O primeiro está marcado para 15 de novembro e o segundo, para o dia 29.





“Estamos tomando todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de que minimizaremos a contaminação de quem quer que seja. Segurança absoluta, só se não tiver eleição, o que não é uma opção considerada pelo TSE e pelo Congresso”, disse Barroso. O ministro disse enxergar uma sociedade mobilizada e consciente, e que acredita que não haverá baixo número de votantes devido à pandemia.



“EFEITO DRÁUZIO vARELLA”





O TSE está registrando aumento expressivo nas inscrições para mesários voluntários, inclusive em Minas . Os números subiram, principalmente após o lançamento da campanha institucional de convocação protagonizada pelo médico Dráuzio Varella, veiculada em emissoras de rádio e TV. O “boom” nas inscrições para mesários voluntários foi registrado em diversos estados após a veiculação da campanha.





Em Minas, entre janeiro e 13 de agosto, o TRE-MG recebeu 7.153 inscrições para mesários voluntários. Já entre 4 de agosto, quando a campanha com Dráuzio foi iniciada, e 8 de setembro, esse número mais que quadruplicou e chegou a 33.562 inscritos. Foram 26.409 adesões em menos de um mês. Para fins comparativos, em 2018, quando foram realizadas as últimas eleições gerais, o número total de mesários voluntários inscritos em Minas foi de 28.776, 15% menor ao já alcançado neste ano. Em 2016, último pleito municipal, o total de adesões foi de 18.661, 45% menor que o parcial de 2020 até agora.





“A campanha com o dr. Dráuzio Varella e as divulgações das medidas de segurança que serão adotadas pela Justiça Eleitoral sem dúvida deixaram as pessoas mais tranquilas para se candidatarem”, disse a chefe do cartório da 332ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, Suely Rezende. Ela ressalta a importância do mesário para a democracia. “É um dos maiores exercícios de democracia, em que o cidadão está a serviço do país, possibilitando que cada eleitor possa exercer o direito do voto com segurança”, avalia.





Pela primeira vez em 2020, a servidora pública Luísa Lacerda será mesária voluntária nas eleições. Ela não esconde que foi motivada pelos benefícios oferecidos, como folgas a cada dia de trabalho ou de treinamento, mas, para além disso, entende a importância de exercer essa função, principalmente durante a pandemia. “Achei bom ter me inscrito porque sou saudável e, querendo ou não, é um risco que estarei correndo. Já que alguém terá que exercer esse papel, é melhor que sejam pessoas mais jovens e que não sejam do grupo de risco”, comenta a servidora, que tem 24 anos.





Luisa ainda acredita que a pandemia contribuiu para maior sensibilização acerca da responsabilidade coletiva de cada um. “Acho que o coronavírus contribuiu para que as pessoas tivessem mais consciência de como a ação de cada um pode interferir na vida do outro, o que pode ter ocasionado esse aumento nas inscrições. Fora que estamos mais ligados em acompanhar notícias, então está todo mundo mais ligado nas eleições”, opina.





As inscrições para mesário ainda estão abertas. Os interessados podem se inscrever nos cartórios eleitorais de suas cidades, por meio do site do TRE em seu estado ou pelo aplicativo e-Título – disponível gratuitamente para iOS e Android. Para atuar como mesário, o eleitor deve ser maior de 18 anos e estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral. Trata-se de um trabalho voluntário, ou seja, não é remunerado. O mesário recebe auxílio-alimentação e tem direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado na função e outros dois para cada dia de treinamento oferecido. Há emissão de certificado e o cidadão também recebe preferência no desempate em concursos públicos. Os mesários voluntários trabalham na zona eleitoral onde votam e as vagas são limitadas, a depender da demanda de cada localidade.