Grupo ocupa sede do Incra para protestar contra ações do governo Bolsonaro

Um grupo de manifestantes invadiu o prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília, na manhã desta quarta-feira (9). Nas redes sociais, os responsáveis afirmam que o protesto é "contra os retrocessos do governo (Jair) Bolsonaro nas políticas da terra". O ato foi organizado pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), com apoio do Coletivo Juntos.



"FNL ocupa agora a sede do Incra em Brasília", diz a legenda de um vídeo publicado pelo Coletivo Juntos. Na gravação, uma mulher, que afirma fazer parte do grupo de juventude da FNL diz que a manifestação é pelo "direito de moradia". "Estão tentando nos tirar do nosso acampamento em meio a uma pandemia mundial. Isso a gente não aceita. A gente está aqui para reivindicar o nosso direito e é isso que a gente quer", declara ela.



Em seguida, um homem que faz parte do Coletivo Juntos acrescenta que o grupo presta solidariedade à reivindicação da FNL para que possam "construir juntos a Reforma Agrária". Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Incra ainda havia respondido até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.