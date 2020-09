Bolsonaro apela a supermercados para segurarem os preços do arroz

Tereza Cristina, ministra da Agricultura: "O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas vamos fazer ele baixar, se Deus quiser, vamos ter uma supersafra no ano que vem" (foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL %u2013 20/4/20)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que voltou a pedir aos donos de supermercados para conter a alta do preço do arroz e descartou qualquer tabelamento. Mais cedo, durante reunião do governo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o produto não faltará no país. As falas de Bolsonaro e da ministra foram publicadas em vídeos nas redes sociais do presidente. Os dois abordaram a alta de preço de um dos produtos considerados essenciais no cardápio dos brasileiros. Bolsonaro também falou sobre o assunto em encontro com médicos favoráveis ao uso da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19.

Bolsonaro disse que tem conversado com donos de redes de supermercados e que fez "apelo" para que as margens de lucro de produtos como o arroz e feijão fiquem "próximas de zero". “Tenho apelado para eles, ninguém vai usar a caneta Bic para tabelar nada, não existe tabelamento, mas pedindo para eles que o lucro desses produtos essenciais nos supermercados seja próximo de zero. Acredito que nova safra começa a ser colhida em dezembro, janeiro, de arroz em especial, a tendência é normalizar o preço”, disse.

Pela manhã, a ministra Tereza Cristina também falou sobre o tema ao ser questionada por uma youtuber de 10 anos de idade. Ela estava no conselho de governo, que reúne Bolsonaro, ministros e o vice-presidente, Hamilton Mourão. Bolsonaro sugeriu que a menina perguntasse a Tereza Cristina sobre a situação do arroz. A menina perguntou à ministra se o preço deverá cair ou subir. "O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas vamos fazer ele baixar, se Deus quiser, vamos ter uma supersafra no ano que vem", disse Tereza.

Ao falar sobre o tema, Jair Bolsonaro disse que o governo prepara outras medidas para controlar a inflação dos alimentos e "dar resposta a esses preços que dispararam nos supermercados”, mas não detalhou o que pretende fazer. Na última semana, em viagem ao interior de São Paulo, ele já havia falado sobre o “apelo” aos supermercadistas. Em vídeo, o presidente disse que está pedindo apoio a intermediários e donos de grandes redes de supermercados para evitar a alta do valor dos alimentos básicos.





MONITORAMENTO Temendo desgaste para o governo justamente no momento em que Bolsonaro está recompondo sua popularidade, o Palácio do Planalto montou tropa de choque para monitorar os preços dos alimentos, em especial, do arroz e do feijão. A tropa de choque está encarregada de manter Bolsonaro informado do que vem sendo feito pelos ministérios da Agricultura e da Economia para “normalizar” os preços de produtos da cesta básica e evitar um possível desabastecimento – o risco de isso acontecer é mínimo, mas está no radar.

Conselheiros políticos do presidente o alertaram sobre os riscos da disparada dos preços dos alimentos para a sua imagem. É justamente nas classes sociais de menor poder aquisitivo que Bolsonaro registra aumento de popularidade. Se essas pessoas não conseguirem levar comida à mesa, o maior culpado, na visão delas, será o governo. Os mesmos conselheiros lembraram ao presidente que a forte alta dos preços dos alimentos — o arroz ficou 100% mais caro em 12 meses, com o pacote de 5 quilos sendo vendido por mais de R$ 40 — coincide com a redução, à metade, do valor do auxílio emergencial. A parcela de R$ 300 começará a ser paga em 17 de setembro.

“Estamos falando de uma combinação perigosa para quem pretende manter a popularidade em alta e só pensa na reeleição”, diz um desses conselheiros políticos de Bolsonaro. Não por acaso, o presidente resolveu entrar no debate público tentando jogar a culpa em cima dos empresários, em especial os supermercadistas. A determinação no Planalto é fazer tudo o que for possível para ampliar a oferta de produtos da cesta básica, nem que, para isso, o governo tenha que incentivar as importações, principalmente de arroz, que está se tornando o símbolo do descontrole de preços neste momento. (Com agências)









Alta é generalizada, diz Abras





Luiz Henrique Campos*





O crescimento das exportações de produtos, alta do dólar e a maior demanda interna em decorrência da pandemia do novo coronavírus estão causando alta generalizada no preço dos alimentos básicos de consumo dos brasileiros. É essa a justificativa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), reforçada pelo analista de agronegócios do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg) Caio Coimbra. Segundo ele, os reajustes estão ocorrendo nos preços do arroz, feijão, carnes e óleo, entre outros itens de primeira necessidade.

Na avaliação de Coimbra, os principais fatores que geraram o aumento no preço do arroz, por exemplo, foram o consumo interno e a exportação para países asiáticos, que têm o grão como prato essencial. De acordo com ele, alguns desses países enfrentaram um período de insegurança alimentar – juntamente com problemas climáticos – e, por essa razão, importaram mais arroz.

“Com o dólar alto e a demanda aquecida do mercado externo, o Brasil começou a exportar mais. Nós (Brasil) exportamos 582 mil toneladas de janeiro a julho de 2019 e quase o dobro no mesmo período de tempo deste ano. Isso, certamente, fez com que o produto ficasse mais caro para o consumidor final aqui no mercado interno”, explicou.

Em Belo Horizonte, os gastos das famílias que dependem da cesta básica de alimentos subiram 23,12%, em média, apenas com arroz, de janeiro a agosto. No mesmo período, o custo com o feijão carioquinha aumentou 15,06%. Enquanto isso, os 13 produtos que compõem a cesta encareceram 3,14%. Os dados são da Fundação Ipead, vinculada à UFMG, que calcula a inflação na cidade medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ainda para o analista de agronegócio, ao contrário dos fatores específicos que contribuíram para a alta do arroz, a alta do custo de um pacote de feijão está voltada totalmente ao consumo interno, já que o grão não é tão exportado como o arroz. O feijão atingiu a sua maior alta em abril e, desde então, se manteve elevado. Na pesquisa de preços feita pelo site Mercado Mineiro em BH, com as variações de preço dos produtos da cesta básica, de abril a setembro, período da pandemia, o arroz ficou até 46% mais caro. Em contrapartida, o feijão teve queda de 21%, mas se manteve elevado.

MARGENS PRESSIONADAS





Tendo em vista o avanço dos preços dos itens que compõem a cesta básica, a redução ainda maior da margem nos supermercados seria inviável para os empresários do setor, segundo o presidente-executivo da Associação Mineira de Supermercados (Amis), Antônio Claret Nametala. Para ele, os supermercadistas estão operando com as margens quase próximas do limite mínimo. Com isso, o repasse de preços seria quase que inevitável.

“A margem dos supermercados está cada vez mais achatada. Nós temos trabalhado de forma extremamente responsável, levando segurança e tentando garantir o abastecimento ao consumidor e com isso nossos custos estão muito elevados. Então, neste momento, as margens estão extremamente reduzidas e não tem como os supermercados não considerarem isso ao receber a tabela dos fornecedores com os aumentos”, declarou Claret.

De acordo com o analista de agronegócios do Sistema Faemg, mesmo sem uma data estimada para o fim da pandemia da COVID-19, os preços dos produtos básicos tendem a cair, mas não devem retornar ao mesmo valor que estavam antes da pandemia. “Essa queda se dará pela continuidade dos preços altos, até que o consumidor comece a trocar os produtos que estão mais caros por outros mais baratos. Com esse movimento, os preços tendem a baixar. É essa a lógica do efeito de substituição e da regulação natural de mercado. Outro ponto de destaque seria a expectativa em relação às safras que estão sendo plantadas por agora. Caso ela seja alta, os preços devem abaixar”, projetou.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira