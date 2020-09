MANIFESTAÇÃO

Ato contra o governo leva à Esplanada Bolsonaro com as mãos sujas de sangue Cerca de 200 manifestantes inflaram um boneco do presidente da República com as mãos cobertas de sangue, um grupo de terno e máscaras da ratos rasgava réplicas da Constituição, mulheres com as mãos pintadas de vermelho chamava atenção para a violência de gênero e o estudante universitário Daniel Pereira, 23, interpretou um Cristo de pele negra, crivado de balas