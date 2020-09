Para conter preços, Bolsonaro pede patriotismo de donos de supermercados

Em dia de acenos a eleitores, durante agenda oficial, e de resultados de pesquisa favoráveis a uma eventual reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tratou do popular tema dos aumentos dos preços dos alimentos, que vêm pressionado a inflação durante a pandemia de coronavírus, e pediu o sacrifício dos donos de supermercados para conter os reajustes. A reação dos empresários do setor foi imediata e o argumento deles frustrou o apelo. A culpa seria dos fornecedores, mas o presidente avisou que tem buscado conversar com os varejistas embora sem nenhuma intenção de dar “canetada em lugar nenhum”, referindo-se a interferências em formação de preços.

Além de culpar fornecedores de produtos, associação de supermercados diz que custos subiram com as medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“Está subindo arroz, feijão? Só para vocês saberem, já conversei com intermediários, vou conversar logo mais com a associação de supermercados”, disse o presidente. “Estou conversando para ver se os produtos da cesta básica aí... estou pedindo um sacrifício, patriotismo para os grandes donos de supermercados para manter na menor margem de lucro”, afirmou Bolsonaro, durante viagem ao município de Eldorado Paulista.

Jair Bolsonaro, presidente da República; "Está subindo arroz, feijão? Só para vocês saberem, já conversei com intermediários, vou conversar logo mais com a associação de supermercados" (foto: Edu Andrade/Estadão Conteúdo)

Alguns alimentos, de fato, não param de encarecer e se descolam da média geral de preços. Em Belo Horizonte, o custo da cesta básica subiu 3,69% em agosto, mais de oito vezes a inflação de 0,44%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ambos indicadores apurados pela Fundação Ipead, vinculada à UFMG. Quando analisados de janeiro a agosto, os preços do arroz já subiram 23,12% e os do feijão carioquinha avançaram 15,06%. O gastos das famílias da capital com o óleo de soja tiveram de ir ainda mais longe, variando 22,80%.

Demonstrando preocupação, em conversa com apoiadores, Bolsonaro deu sinais de que receia o comportamento da inflação, mas frisou que tratará do assunto na base da conversa. “Não é no grito, ninguém vai dar canetada em lugar nenhum... porque veio o auxílio emergencial, o pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem”, disse. Em seguida, ponderou: “a melhor maneira de controlar a economia é não interferindo. Porque se interferir, dar canetada, não dá certo”.

As canetadas não combinam com a política neoliberal do governo e muito menos num país que, como o Brasil, vive em regime de preços livres, lembra o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes. Não se trata, também, de patriotismo, segundo ele. “As empresas enfrentam pressões nos seus custos, o dólar mudou de patamar, o que costuma desalinhar os preços, mas não há ambiente para ajustes. Os empresários nem poderiam se dar ao luxo de recompor margens, diante da fraqueza da economia. Estamos em recessão técnica”, afirma.





Pressão de custos Depois do pedido de sacrifício feito pelo presidente, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou comunicado dizendo que o setor supermercadista tem sofrido forte pressão de aumento nos preços. “Conforme apuramos, isso se deve ao aumento das exportações desses produtos e sua matéria-prima e a diminuição das importações desses itens”, argumentou a entidade.

Segundo o presidente-executivo da Associação Mineira de Supermercados (Amis), Antônio Claret Nametala, uma redução da margem dos supermercados sobre as vendas, que, de acordo com ele, já está sacrificada, seria inviável. O repasse de preços aos consumidores seria quase que inevitável.

“A margem dos supermercados está cada vez mais achatada. Nós temos trabalhado de forma extremamente responsável, levando segurança e tentando garantir o abastecimento ao consumidor e, com isso, nossos custos estão muito elevados. Não há como os supermercados não considerarem isso ao receberem a tabela dos fornecedores com os aumentos”, afirma Claret.

Na avaliação da coordenadora de pesquisas e desenvolvimento da Fundação Ipead, Thaize Martins, os aumentos de preços dos alimentos em agosto foram influenciados por um conjunto de fatores, como “a alta do dólar; a exportação maior de alguns produtos do que outros; e o período de entressafra”.

A alta da cesta básica, em Belo Horizonte, no mês passado, representou 45,82% do valor salário mínimo, ao consumir R$ 478,86. De acordo com a Fundação Ipead, o que impulsionou a inflação dos alimentos básicos na mesa da população foi a carne, em especial a chã de dentro. O produto apresentou a maior variação, de 8,53%, na comida, com preço médio de R$ 29,21 o quilo.

Para Feliciano Abreu, diretor do site de pesquisa de preços Mercado Mineiro, o pedido do presidente Jair Bolsonaro é só uma maneira de levar comoção aos empresários. Isso porque os pequenos comerciantes não conseguirão suportar operar na margem mínima de lucro. “O grande temor dessa classe de empresários é que os consumidores parem de comprar em seus estabelecimentos por acharem que eles são careiros, já que o repasse dos produtos vai acontecer”, afirmou.





Varejistas reclamaram ao governo





O apelo feito pelo presidente aos supermercadistas foi feita após a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) ter enviado comunicado, na quinta-feira, à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre os reajustes de preços de itens como arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja. A associação afirma que a motivação foi de buscar soluções junto a todos os participantes da cadeia de fornecedores

Em nota divulgada ontem, ao contrapor pedido de Bolsonaro, a entidade justifica os aumentos de preços também em razão de políticas do governo. “Somando-se a isso (à pressão de repasses ao supermercados) a política fiscal de incentivo às exportações, e o crescimento da demanda interna impulsionado pelo auxílio emergencial do governo federal.”

Segundo a Abras, a alta de preços tem ocorrido de forma generalizada e repassada pelas indústrias e fornecedores. “A Abras, que representa as 27 associações estaduais afiliadas, vê essa conjuntura com muita preocupação, por se tratar de produtos da cesta básica da população brasileira”, diz o comunicado.

A Abras alerta ainda para o risco de desabastecimento. “Reconhecemos o importante papel que o setor agrícola e suas exportações têm desempenhado na economia brasileira. Mas alertamos para o desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado interno para evitar transtornos no abastecimento da população, principalmente em momento de pandemia do novo coronavírus”, afirma a instituição.

A associação diz ainda que tem dialogado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e representantes de todos os elos da cadeia de abastecimento. “Apoiamos o sistema econômico baseado na livre iniciativa, e somos contra às práticas abusivas de preço, que impactam negativamente no controle de volume de compras, na inflação, e geram tensões negociais e de ordem pública”, diz.