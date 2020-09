Previdência de Minas: Assembleia aprova em caráter final reforma de Zema

Reforma da Previdência de Minas tramitava na Assembleia desde 19 de junho (foto: Willian Dias/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou no início da tarde desta sexta-feira, em reunião extraordinária e em caráter final, a reforma da Previdência do funcionalismo público estadual, de autoria do governador Romeu Zema (Novo). (ALMG) aprovou no início da tarde desta sexta-feira, em reunião extraordinária e em caráter final, adoestadual, de autoria do governador(Novo). Logo após a alteração da idade mínima e do tempo de contribuição , a Casa sinalizou positivamente pelo aumento das alíquotas dos servidores.









Ao apresentar o projeto, em 19 de junho deste ano, o Executivo estadual, chefiado por Zema, sugeriu a adoção de descontos entre 13% e 19%, em quatro patamares. Nos moldes vigentes, todo o funcionalismo, independentemente dos vencimentos, contribui com 11%.





Modelo de alíquotas aprovado:





quem recebe até R$ 1.500: 11% de contribuição;

de R$ 1.500,01 até R$ 2.500: 12% de contribuição;

de R$ 2.500,01 até R$ 3.500: 13% de contribuição;

de R$ 3.500,01 até R$ 4.500: 14% de contribuição;

de R$ 4.500,01 até R$ 5.500: 15% de contribuição;

de R$ 5.500,01 até R$ 6.101,06: 15,5% de contribuição;

acima de R$ 6.101,06: 16% de contribuição.





Antes de chegar ao plenário em segundo turno, a oposição conseguiu vetar, ainda, a cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e a criação de uma autarquia exclusiva para gerir os benefícios.





Com a aprovação do PLC, o Governo de Minas encerra a discussão da reforma da Previdência na ALMG. Zema ainda precisa sancionar as novas alíquotas, ao contrário da nova idade mínima e do tempo de contribuição, já alteradas por ter sido enviada como Proposta de Emenda à Constituição (PEC).





O Governo de Minas tinha até 30 de setembro para oficializar as mudanças relativas à reforma, segundo prazo do Ministério da Economia. Desde o envio da matéria, a Assembleia, fechada ao público e com reuniões remotas devido à pandemia do novo coronavírus, conviveu com manifestações na porta da Casa, sediada em Belo Horizonte, contra a reforma.