PSOL é cabeça de chapa em coligação com o PT

O PSOL confirmou nesta quarta, 2, a candidatura do deputado estadual Raul Marcelo à prefeitura de Sorocaba (SP). O vice será o sindicalista Paulo Eustasia, do PT. A dobradinha é inédita. Em eleições municipais anteriores, o PT teve candidatura própria. Na disputa de 2016, Raul Marcelo chegou ao segundo turno, mas foi derrotado pelo candidato do DEM, José Crespo. Em convenção, virtual, realizada anteontem, foi definida também a chapa de vereadores do PSOL, com 27 nomes, incluindo oito mulheres.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.