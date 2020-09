Assembleia aprova reforma previdenciária com alíquotas de até 11%

Guilherme da Cunha (Novo), vice-líder do governo na ALMG: "É um momento muito decisivo para Minas, com contas mais equilibradas, mais justiça na distribuição de seus recursos e com regras iguais para todos"

A maioria das 20 manifestações contrárias ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 46/2020,que trata das alíquotas progressivas da contribuição previdenciária, partiu de deputados estaduais que integram, oficialmente, o bloco de oposição ao governador Romeu Zema. Enquanto os governistas ressaltaram a importância da vitória, integrantes da oposição voltaram a criticar o debate do tema ante a pandemia do novo coronavírus.





Para o vice-líder do governo na Assembleia, Guilherme da Cunha (Novo), alterar o sistema previdenciário é essencial para enfrentar a crise financeira que assola o estado. “Minas Gerais precisa dessa reforma se quiser um futuro melhor. Por mais que seja difícil para cada um dar o voto ‘sim’, é um voto decisivo, que vai colher muitas recompensas em um futuro próximo”, disse. Segundo Cunha, equacionar o caixa é passo fundamental para proporcionar investimentos públicos.





O líder da oposição, André Quintão (PT), reafirmou posição contrária à reforma. Na visão dele, os problemas financeiros podem ser sanados por meio de outras alternativas, como imposto sobre grandes fortunas e a cobrança de mais tributos sobre produtos exportados. “Não podemos colocar a crise fiscal nas costas de quem ganha pouco”, defendeu. Guilherme da Cunha crê que as mudanças, se entrarem em vigor, podem posssibilitar igualdade. “É um momento muito decisivo para Minas Gerais, com contas mais equilibradas, mais justiça na distribuição de seus recursos e com regras iguais para todos os cidadãos”, projetou.





Votação definitiva para idade mínima será amanhã

Além do projeto de lei complementar aprovado ontem, os deputados estaduais aprovaram, na terça-feira, também em primeiro turno e por votação remota, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2020, da reforma da Previdência do governo estadual. Foram 51 votos a favor e 19 contra. A PEC define a idade mínima para a aposentadoria e o tempo necessário de contribuição do funcionalismo. O projeto voltou para as comissões para nova rodada de debates antes do segundo turno no plenário, previsto para amanhã.





O texto aprovado foi alterado pela comissão especial que discute a reforma. O parecer, apresentado pelo relator Cássio Soares (PSD), fixou 62 anos como idade mínima apenas para servidoras que ingressarem no serviço público depois de a reforma entrar em vigor. Mulheres que já têm carreira estabelecida poderão, segundo o texto, se aposentar após os 60 anos. O governo queria que a regra dos 62 anos valesse para todas. Homens precisarão trabalhar até, no mínimo, os 65 anos. Nos moldes que vigoram atualmente, servidores precisam atuar, ao menos, até os 60; mulheres, até os 55.





Os professores têm de regras específicas. Homens podem se aposentar, no mínimo, aos 60, e mulheres, aos 57. O tempo de contribuição permanece como queria o governador: 25 anos, independentemente do gênero. Atualmente, homens precisam de 35 e mulheres, de 30.









enquanto isso...

...sai escala de pagamento



O governo de Minas anunciou a escala de pagamento dos servidores para setembro, com prioridade para as áreas de saúde e da segurança. Os servidores da saúde e da segurança receberão o salário integral no próximo dia 11. No mesmo dia, as demais categorias receberão a primeira parcela, de R$ 2 mil. A segunda será paga no dia 22. "Os recursos para quitação dos salários são oriundos do repasse emergencial da União a estados e municípios, para compensar perdas de arrecadação e os gastos extras decorrentes da pandemia do coronavírus", informou o Executivo estadual, em nota. Houve mudanças também na contribuição dos inativos quando houver déficit previdenciário. Na proposta inicial, o governo queria cobrar descontos extras a quem recebe a partir de um salário-mínimo. O texto aprovado permite a contribuição ordinária dos que recebem mais de três salários-mínimos — atualmente fixado em R$ 1.045,00. Há a possibilidade também de contribuições extraordinárias se o déficit permanecer. Para tanto, será necessária a entrada em vigor de lei sobre o tema. Em 2019, por exemplo, o rombo previdenciário no estado foi de R$ 18,6 milhões. O documento contém também emenda que proíbe a cobrança de tributos sobre o recolhimento de servidores com doenças que tornem seu portador incapaz. A medida foi proposta por Celise Laviola (MDB), ainda na comissão especial.

Já André Quintão lamentou a pouca participação popular no debate sobre a reforma. Por causa da COVID-19, as reuniões têm ocorrido sem a presença de público — a maioria dos deputados, inclusive, está trabalhando em home office. Em julho, a Assembleia promoveu simpósio virtual para debater as mudanças com entidades e servidores. O oposicionista, no entanto, disse que o governo pouco dialogou com o funcionalismo.“O governo errou — e muito — ao não preceder o debate da proposta de um debate mais amplo com os mais interessados: os servidores e servidoras”, sustentou.