STJ mantém governador Wilson Witzel afastado do cargo por 180 dias

Brasília – Por 14 votos a 1, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o governador do Rio, Wilson Witzel, afastado do cargo por 180 dias, devido às investigações de suspeita de fraude na área de saúde no estado. A corte referendou a decisão do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, tomada na última sexta-feira. A Corte Especial é formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ. Eram necessários 10 dos 15 votos (quórum qualificado de dois terços) para que Witzel fosse mantido afastado. O presidente do STJ vota apenas em caso de empate.

A decisão que levou ao afastamento do governador decorre da Operação Tris In Idem, que investiga irregularidades e desvios em recursos no Executivo estadual. O nome da operação é uma referência ao fato de se tratar do terceiro governador do estado acusado de utilizar esquemas ilícitos semelhantes para obter vantagens indevidas – os outros dois foram Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão.





A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a prisão do governador, mas o pedido foi negado pelo STJ. O tribunal entendeu que o afastamento é suficiente para evitar as supostas ações criminosas. Além do afastamento do governador, o STJ expediu 17 mandatos de prisão, incluindo seis preventivas e 11 temporárias, e 83 de busca e apreensão. A Procuradoria-Geral da República denunciou nove pessoas.





O ministro Benedito Gonçalves também determinou buscas contra a primeira-dama, a advogada Helena Witzel, que tem contratos com empresas envolvidas no esquema de desvio de recursos.

A defesa de Witzel criticou a decisão de afastamento ter sido dada por um só ministro, e não por um colegiado, e pediu a suspensão do julgamento ao Supremo Tribunal Federal (STF). Antes da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou pedido da defesa de Witzel, afirmando que não cabe ao STF decidir sobre a pauta de julgamentos do STJ.

DEFESA Pelas redes sociais, Witzel voltou a dizer que não cometeu crime. “Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos. Não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor", disse Witzel.





Também em nota, o governador em exercício, Cláudio Castro diz que "reafirma o seu compromisso de conduzir o estado do Rio de Janeiro com serenidade, diálogo e austeridade" e que "reitera seu desejo de que o governador Wilson Witzel tenha todo o direito de defesa plenamente garantido".

PASTOR

EVERALDO

Ainda ontem, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, prorrogou por mais cinco dias a prisão do Pastor Everaldo, presidente do PSC. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República como um dos líderes dos três grupos instalados no governo fluminense para desvio de recursos e contratações irregulares. Influente na política local, ele foi preso na última sexta-feira no âmbito da operação que afastou o governador Wilson Witzel do Palácio da Guanabara. Everaldo foi o único dos 11 alvos de prisão temporária a ter a medida prorrogada, a pedido da PGR.







PGR defende volta de Queiroz para prisão

Brasília – A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu ontem que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL), volte para a prisão com a mulher, Márcia Aguiar. Ambos estão em detenção domiciliar por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em ação apresentada na corte, a procuradoria defende que ambos podem responder ao processo encarcerados e que não existe risco à saúde deles, como alegado pelas defesas para obter o regime domiciliar. O caso tramita em sigilo. Queiroz e Márcia são acusados de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha de salários montado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).





O parecer da PGR é assinado pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Como o caso tramita sob sigilo, não há detalhes dos argumentos da Procuradoria para sustentar a necessidade de prisão do casal. O ministro Gilmar Mendes pode levar o caso para a Segunda Turma da corte. O esquema de corrupção teria sido montado no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual. O parlamentar também é investigado. As diligências tiveram início quando as autoridades identificaram movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão nas contas de Queiroz.





Queiroz chegou a ser encaminhado ao Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio, em 18 junho, mas solto menos de um mês depois, em 10 de julho, sob o argumento de limitações de saúde – que poderiam ser agravadas em caso de infecção pelo novo coronavírus. A defesa de Queiroz afirmou que vai esperar ser notificada pelo Supremo para oferecer resposta ao parecer.





Na decisão de agosto, Gilmar Mendes cita que, diante de um quadro de pandemia e do frágil estado de saúde de Queiroz, a prisão domiciliar "se impõe". “No caso em análise, considerando a fragilidade da saúde do paciente, que foi submetido, recentemente, a duas cirurgias em decorrência de neoplasia maligna e de obstrução de colo vesical, entendo que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar é medida que se impõe”.





O ministro manteve a determinação para o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares, como proibição de contato com outros investigados e de sair do país sem prévia autorização judicial. Segundo Gilmar Mendes, as medidas são suficientes para frear eventual prática de delitos. “Em relação aos riscos de reiteração delitiva e para a garantia de aplicação da lei penal, as medidas de inserção em regime de prisão domiciliar, de monitoramento eletrônico e a proibição de saída do território nacional (arts. 318, II, 319, IX e 320) demonstram-se adequadas e suficientes, já que cumprem tais finalidades com a menor restrição possível à liberdade dos pacientes.”

Em nota, a defesa do pastor disse desconhecer os motivos da ampliação do tempo na cadeia, porque não teve acesso à decisão, e "reitera que sua prisão é desnecessária, uma vez que sempre esteve à disposição de todas as autoridades. Pastor Everaldo reafirma sua confiança na Justiça e sua fé em Deus", afirmou a assessoria do ex-candidato à Presidência da República. O PSC, por sua vez, disse que considera desnecessária a manutenção da prisão, já que o pastor estaria se colocando à disposição da Justiça. "O PSC reitera sua confiança na Justiça, entretanto a criminalização dos políticos enfraquece a democracia", aponta o partido.