Castro diz que foco é na pandemia

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que assumiu interinamente o governo do estado na última sexta-feira, se reuniu ontem com o secretário de Saúde, Alex Bousquet, para tratar das ações em relação à pandemia de COVID-19. Castro passou a responder pela governadoria depois que o titular, Wilson Witzel, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).





“Não podemos deixar que nada tire nosso foco da pandemia. Saúde é prioridade, por isso, o acompanhamento sistemático para manter nossas ações na capital e no interior. Vamos unir nossos esforços com outras esferas de poder e trabalhar com diálogo e parceria, além de reforçar os instrumentos de controle e transparência”, disse.





Durante a reunião, o secretário apresentou uma mudança nos critérios de notificação dos casos da COVID-19 e informou que houve um aumento no número de testes realizados na população.





Witzel (PSC) foi afastado do cargo após denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), com a deflagração da Operação Tris in Idem, sobre o suposto esquema de loteamento de contratos e cargos comandado pelo próprio chefe do Executivo.





No documento de 403 páginas, a subprocuradora Lindôra Araújo, responsável pela investigação em curso desde maio, aponta a existência de três grupos ocultos instalados na máquina pública e coordenados pelo empresário Mário Peixoto, pelo presidente do PSC Pastor Everaldo, um dos 17 presos na operação, e pelo também empresário José Carlos de Melo. Enquanto os dois primeiros são conhecidos do público, Peixoto notadamente pela prisão na Lava Jato e Everaldo pela carreira como líder religioso e pelos episódios caricatos na política, o nome de José Carlos de Melo não emplacou tantas manchetes.