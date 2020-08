Previdência: Deputados querem diminuir alíquotas propostas por Zema; confira a sugestão

Hely Tarquínio (PV) (foto: Guilherme Dardanhan/ALMG) reforma da Previdência proposta pelo governador Romeu Zema (Novo) da Assembleia Legislativa em primeiro turno. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 46/2020 saiu última comissão temática, a de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), com mudanças no que tange às alíquotas progressivas desejadas pela equipe econômica do Executivo estadual. Parte dadaproposta pelo está pronta para ser votada pelo plenário daem primeiro turno. O46/2020 saiu última comissão temática, a de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), com mudanças no que tange às alíquotas progressivas desejadas pela equipe econômica do

Nesta quinta-feira, os deputados que integram o comitê sinalizaram positivamente às trocas sugeridas pelo presidente da comissão, Hely Tarquínio (PV). O parlamentar propôs que os descontos progressivos sejam divididos em sete faixas, conforme os vencimentos do funcionalismo. A ideia de Hely é que as alíquotas variem de 11% a 16%.





No texto original, Zema estabelece descontos entre 13% a 19%. Pela proposta do governador, seriam quatro níveis de contribuição. A relatora do PLC no colegiado, Laura Serrano (Novo), opinou por sua aprovação.



A matéria trata, ainda, cisão do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg) e da criação de entidade para gerir, exclusivamente, aposentadorias e pensões — a MGPrev. Assim, o Ipsemg passaria a cuidar, apenas, de temáticas sobre saúde.





Veja, abaixo, como ficou a questão, conforme o relatório da comissão, e como é o projeto original do governo. A emenda de Hely, assim como o projeto, em si, precisará de aval do plenário.





Emenda proposta nesta quinta:

- 11% de contribuição: quem recebe até R$ 1.500

- 12% de contribuição: de R$ 1.501,00 a R$ 2.500

- 13% de contribuição: de R$ 2.500,01 a R$ 3.500

- 14% de contribuição: de R$ 3.500,01 a R$ 4.500

- 15% de contribuição: de R$ 4.500,01 a R$ 5.500

- 15,5% de contribuição: de R$ 5.500,01 a R$ 6.101,06

- 16% de contribuição: acima de R$ 6.101,06





Ideia original do governo:

13% de contribuição: quem recebe até R$ 2 mil

14% de contribuição (13,67%): de R$ 2.001,01 a R$ 6 mil

16% de contribuição (15,13%): de R$ 6.000,01 a R$ 16 mil

19% de contribuição (18,38%): acima de R$ 16 mil





*em parênteses, os percentuais que seriam, efetivamente, descontados dos servidores



Segunda parte da reforma está em pauta

A segunda metade da reforma da Previdência pode ficar pronta na tarde desta quinta. Ela está contida na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2020, que tem que passar pela comissão Especial para ser votada em plenário. O comitê agendou reunião para às 14h desta quinta, mas, durante a reunião plenária, foi lido uma versão substitutiva da PEC, enviada por Zema. A nova redação foi feita para a promoção de adequações técnicas ao texto.





A versão original do documento trata de outras partes da reforma previdenciária, como tempo de contribuição necessária para a aposentadoria e idade mínima. Por sugerir mudanças na Constituição de Minas Gerais, a PEC tem tramitação diferente na Assembleia.





Após a emissão do parecer do relator, o deputado estadual Cássio Soares (PSD), o documento estará apto a ser votado em primeiro turno no plenário. Assim, a expectativa é de que a reforma da Previdência chegue ao plenário após quase três meses tramitando no Legislativo.