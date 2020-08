Romeu Zema diz que Minas é o estado que melhor combateu a COVID-19

Romeu Zema, governador de Minas: "Somos o estado que tem a menor taxa de óbito da pandemia no Brasil. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. Mineiro é criterioso e com certeza fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias" (foto: PEDRO GONTIJO/IMPRENSA MG)







O governador Romeu Zema afirmou ontem que “Minas é o estado que conduziu melhor a pandemia”. A declaração foi feita durante a solenidade de religamento do alto-forno 1 da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço, que contou também com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Zema elogiou também a atuação dos municípios mineiros, mas alertou para a necessidade de manter os cuidados com o novo coronavírus. “A pandemia em Minas começa a dar sinais claros de que, tanto no número de casos quanto no de óbitos, está em declínio. É cedo para comemorar qualquer vitória, mas tudo indica que o pior ficou para trás. Lembro que todos nós, mineiros, estamos de parabéns”, disse, em pronunciamento durante evento da reativação do forno.





Minas ultrapassou ontem a marca de 200 mil casos de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado totaliza 201.973 casos e 4.948 mortes pela doença. Somente ontem, foram confirmados 3.237 casos e 101 mortes no território mineiro. “Somos, hoje, um estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil na pandemia. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. Mineiro é criterioso, desconfiado, e com certeza fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Minas é o estado que melhor conduziu a pandemia”, finalizou Zema.





Desde o início da pandemia, em março, Minas não toma atitudes pelas prefeituras. O estado criou o programa Minas Consciente para orientar a retomada das atividades comerciais, segundo o governador. Ipatinga, local do evento, não segue o programa, mas pretende se enquadrar, conforme disse o prefeito.





“Ipatinga tem um caso atípico. O Minas Consciente coloca, dentro da cota para discussão de índice, UTI COVID e não COVID. Como Ipatinga atende alta complexidade, 82 municípios, as pessoas que vêm para Ipatinga participar de uma cirurgia e vão para UTI e que não é COVID, estão entrando na conta de UTI. Aí, não sairíamos do vermelho, terámos que fechar o comércio e o alto-forno 1. Vamos reunir e pedir essa alteração. Se acontecer, vamos estar na onda amarela”, disse o prefeito Nardyello Rocha ao Estado de Minas.





O alto-forno 1, principal equipamento na cadeia produtiva na Usiminas, estava parado desde abril por causa da pandemia. O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, comemorou a volta aos trabalhos. “A retomada da economia brasileira já é uma realidade. O aço está presente em todos os momentos da nossa vida. Mais de 25 mil pessoas trabalham aqui, as empresas aqui são todas industriais, e o que fazemos é transformado em tudo aquilo que faz parte da nossa vida. O setor do aço é muito importante para o nosso país. Estamos celebrando um marco que é muito importante, retomando o alto-forno 1, símbolo da Usiminas”, afirmou.





O equipamento, inaugurado em 1962 e paralisado somente em ocasiões ímpares, tem capacidade de produção de cerca de 2 mil toneladas diárias de ferro-gusa. A aciaria 1 da unidade também foi retomada, ampliando a produção de aço bruto na planta. Além dos dois equipamentos retomados, a unidade de Ipatinga tem outros dois altos-fornos e mais uma aciaria. O alto-forno 2, também com capacidade para 600 mi/ton/ano, segue com as atividades suspensas momentaneamente. O alto-forno 3, que tem capacidade para produzir 2,2 milhões ton/ano, manteve a produção inalterada.





O alto-forno 1 é o responsável pela produção de gusa, considerado um balizador da competitividade de uma usina. “É com alegria que colocamos novamente em operação. No meio de abril, paralisamos pelo impacto na economia, mas é com muita alegria que, ao constatar uma retomada, reativamos o alto-forno 1. A partir dele, produzimos muitas riquezas para o país e para nossa região”, completou Sérgio Leite.