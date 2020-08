Reforma a caminho do plenário da Assembleia

Na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social houve troca de críticas entre oposição e governistas (foto: Luiz Santana/ALMG/Divulgação)







A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) definiu ontem a deputada Laura Serrano (Novo) como relatora no colegiado da proposição que trata da cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e cria entidade para gerir, exclusivamente, aposentadorias e pensões – a MGPrev. Colega de partido do governador Romeu Zema, Laura já manifestou publicamente ser simpática à reforma da Previdência e, por isso, deve opinar, em seu parecer, pela aprovação da matéria.





A tendência é que a análise formal do relatório seja feita hoje, visto que o colegiado tem duas reuniões agendadas para a data. Após a apreciação do projeto na comissão, o documento estará pronto para ser votado em plenário em primeiro turno. Ao convocar encontro para hoje, às 9h, o deputado Hely Tarquínio (PV), que preside a FFO, disse que a finalidade da reunião será deliberar sobre o parecer de Laura. Ela distribuiu suas considerações em avulso. Com isso, os demais integrantes da comissão têm, no mínimo, seis horas para ler o texto e decidir se vão aprová-lo ou rejeitá-lo A escolha da relatora foi comemorada pelo líder do governo na Assembleia, Raul Belém (PSC).





O PLC que trata da criação da MGPrev propõe que o Ipsemg passe a cuidar apenas de temáticas ligadas à saúde dos beneficiários. O texto do governo pede, ainda, a substituição do Fundo Financeiro de Previdência (Funfip), de 2004, pelo Fundo Financeiro de Previdência (FFP). Seria criado, também, como complemento, o Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais (Fepremg). Outras questões ligadas às alterações, como a adoção de alíquotas progressivas e mudanças no tempo de contribuição e na idade mínima, constam em proposta de emenda à Constituição (PEC) que tramita separadamente.



Revés para governo





Ainda ontem, o governo sofreu uma pequena “derrota” no que tange à reforma. O PLC sobre a cisão do Ipsemg chegou à FFO após passar pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Dominada por deputados de oposição, o grupo sugeriu a rejeição do texto.





A relatoria coube ao presidente da Comissão do Trabalho, Celinho Sintrocel (PCdoB). Ele teceu críticas à proposta enviada por Zema. O parlamentar alegou que a pandemia do novo coronavírus diminui a participação do funcionalismo no processo de discussão do tema. “Não concordei – e não posso concordar – com a aprovação ‘a toque de caixa’. Projetos como esse exigem o bom debate, com a presença dos servidores e das servidoras públicos”, opinou o oposicionista, pedindo que o governo reenvie o projeto após o fim da pandemia.





A fala de Celinho ocorreu após o pronunciamento do líder do bloco governista, Gustavo Valadares (PSDB). Ele criticou o parecer do colega. “Penso em enquadrá-lo (o parecer) como fruto da irresponsabilidade de um grupo de partidos e parlamentares com mais de 20 milhões de mineiros, onde se incluem servidoras e servidores públicos”, disparou, alegando que os deputados estaduais favoráveis à reforma entendem que o déficit previdenciário não é culpa dos servidores, mas de questões como o aumento da expectativa de vida. Valadares disse que os parlamentares simpáticos à reforma não podem ser vistos como “inimigos dos servidores”.

PEC na pauta





A PEC 55/2020, outra parte da reforma desejada por Zema, está sob o guarda-chuva de Comissão Especial formada para analisar a proposição. Após a emissão do parecer do relator, Cássio Soares (PSD), o documento estará apto a ser votado em primeiro turno no plenário. O colegiado agendou reuniões para ontem, mas elas não ocorreram. Assim como na FFO, há encontros previstos, também, para a manhã e a tarde de hoje. Se forem aprovados em plenário, PEC e PLC retornam às comissões para nova rodada de análises. O processo antecede a votação, em segundo turno, pelos 77 deputados estaduais.





A reforma prevê a adoção de descontos que variam, efetivamente, entre 13% e 18,38%. Há mudanças, também, na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Homens precisarão trabalhar por mais cinco anos. Mulheres, por mais sete. As regras atuais preveem o desconto de 11% nos salários de todo o funcionalismo público.





O texto sugere alíquotas distintas conforme a faixa de vencimentos. A ideia é que servidores que recebem até R$ 2 mil, por exemplo, contribuam, efetivamente, com 13%. O percentual é 0,67% maior no caso dos que ganham até R$ 6 mil. O índice cresce gradualmente até os 18,38% – voltado aos que recebem acima de R$ 16 mil. Por conta de portaria da União, o governo estadual teria, em tese, até 30 de julho para sancionar as alterações, sob pena de sanções financeiras. O prazo, contudo, foi prorrogado para 30 de setembro.