Bolsonaro afirma que Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a COVID-19

Bolsonaro disse que o Brasil reagiu bem à crise da COVID-19 (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)





Para Bolsonaro, as medidas adotadas pelo governo federal durante a crise causada pela COVID-19 fez o Brasil ser um dos melhores países a passar pelo momento. O presidente citou como exemplo o Auxílio Emergencial, que garante uma renda mensal de R$ 600 reais para informais e desempregados.









O presidente, assim como durante toda a pandemia, defendeu seu ponto de vista no qual as pessoas devem ‘enfrentar’ a COVID-19, dizendo que “não se deve ficar em casa a vida toda”





“Lamentamos as mortes, não só essas, mas como todas as mortes. Todo mundo aqui já teve um parente ou um amigo que se perdeu, mas lamentamos isso daí. Mas devemos enfrentar. Não devemos simplesmente ficar em casa a vida toda”, afirmou.





Até o momento, o Ministério da Saúde já confirmou 116.580 mortes causadas pela COVID-19. Ao todo, 3.669.995 pessoas já se infectaram pela doença no Brasil. Já Minas ultrapassou a marca de 200 mil casos de coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quarta, o estado totaliza 201.973 casos e 4.948 mortes pela enfermidade.

Durante o evento que marcou a reinauguração do Alto-Forno 1 , da Usiminas, em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta quarta-feira (26), o presidente(sem partido) disse que o Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a crise do. Bolsonaro, que esteve com(Novo), governador de Minas, na solenidade no interior, também parabenizou o líder estadual pela gestão da doença.